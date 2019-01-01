أزهري يُجيب.. هل توافق ليلة القدر آخر جمعة في رمضان اليوم؟

يتحرى المسلمون في العشر الأواخر من رمضان على ليلة القدر ويتوقعون هذا اليوم في مختلف الليالي الوترية، لاغتنام فضل هذه الليلة، ومع موافقة اليوم الجمعة 26 من رمضان رابع الليالي الوترية من الليالي العشر من رمضان (ليلة 27 رمضان) يتساءل البعض حول هل ستكون بالأحرى هي ليلة القدر؟

وأوضح الشيخ الأزهري سعيد حسني، إمام وخطيب ومدرس بأوقاف القليوبية لـ "الوطن" علاقة اليوم الجمعة بليلة القدر، لافتا إلى أنه لا يوجد علاقة بين الأمرين، فليلة القدر من المحتمل أن تقع في أي ليلة وترية ولا يشترط أن تكون يوم 27 أو يوم جمعة فقط.

وقال الشيخ الأزهري، أن ما ينسبه البعض إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، من قوله: (إذا وافقت ليلة الجمعة إحدى ليالي الوتر من العشر الأواخر فهي أحرى أن تكون ليلة القدر) غير صحيح، على حد وصفه.