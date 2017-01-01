كلب يعلق مسافر في نافذة الطائرة

تعرض مسافر لاعتداء من كلب يمتلكة أحد المسافرين معه على متن الطائرة، فوجه اتهاما غريبا لشركة الطيران، بحسب "سبوتنك".

وقال مارلين جاكسون، إنه أثناء سفره على متن رحلة جوية متجهة من أتلانتا إلى سان دييجو، في يونيو 2017، قام كلب ضخم بتعليقه على نافذة الطائرة، وشوه وجهه، فأقام دعوى ضد شركة "دلتا" الأمريكية للطيران وصاحب الكلب وطلب تعويض مالي غير محدد القيمة.

وقال جاكسون إنه فوجئ بأن المسافر الذي كان يجلس إلى جواره اصطحب كلبه معه، وكان يحاول أن يجلسه على ركبته، موضحاً أن الكلب كان ضخما للغاية لدرجة أن شغل الممر ومقعد النافذة.

ويزعم جاكسون في الدعوى التي أقيمت أمام محكمة مقاطعة فولتون، الجمعة الماضية، أن الحيوان الكبير الذي هاجمه لم يكن حيوانا مدربا، ولم تتحقق منه شركة الطيران لتلبية متطلبات تدريب حيوانات الخدمة.

وقال إنه سأل الراكب عما إذا كان كلبه يعض، ولكنه لم يلمح بذلك، ثم فوجئ بعد ذلك بقيام الكلب بالاستيلاء على مقعده، وأحدث عدة جروح في وجهه وعلقه في نافذة الطائرة.

وأشار إلى أن هجمات الكلب تسببت في أضرار جسيمة في وجهه، وجروح عميقة وثقوب في الأنف والفم، تسببت له في نزيف بغزارة لدرجة أنه تعين إزالة صف المقاعد بأكمله من الطائرة، وإنه عانى من ضرر دائم وألم جسدي شديد ولا يزال يعاني من أزمة عاطفية، فضلا عن تكبده خسارة في تحقيق الدخل وكاد أن يفقد حياته.

واتهم شركة الطيران بأنها أهملت السيطرة على الموقف، وانتهكت سياستها الخاصة بالحيوانات.

وتنص سياسة شركة "دلتا" الخاصة بالحيوانات الكبيرة، على أنه يجب الحذر منها في حال تواجدها على متن الطائرة، ولكن موظفيها سمحوا للكلب بالبقاء مع صاحبه.

وقال متحدث باسم شركة "دلتا" إنه لا يمكنها التعليق على الدعاوى القضائية المعلقة، وأكدت أنها تقوم باستمرار بمراجعة وتعزيز سياساتها وإجراءاتها الخاصة بالحيوانات على متن السفن كجزء من التزامها بالصحة والسلامة وحماية حقوق العملاء ذوي الإعاقة.

كما شددت "دلتا" في بيانها على سياساتها في عام 2018 بشأن الحيوانات المرافقة للركاب، والتي تتطلب أن تكون متلقية تدريبا، ونالت وثائق تجيز لها الصعود على متن الرحلات الجوية، كما أنها حظرت كلاب "البيتبول" والحيوانات التي تقل أعمارها عن 4 أشهر.