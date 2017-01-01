نيمار يريد العودة إلى برشلونة.. أخبر ميسي وسواريز برغبته

نيمار دا سيلفا
يفكر اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا جديا في مغادرة باريس سان جيرمان الفرنسي هذا الصيف، والعودة لصفوف نادي برشلونة الإسباني، بحيث يترك مدينة الأنوار ويعود مجددا لقلعة كامب نو.
وذكرت تقارير صحفية أنه أخبر الأرجنتيني ليونيل ميسي، والأوروجاياني لويس سواريز، زميليه السابقين في الفريق بأنه يحاول العودة بشتى الطرق، بحسب "سكاي نيوز" نقلًا عن صحيفة "سبورت" الكتالونية.
ويتفاءل المقربون من نيمار بشكل ملحوظ بإمكانية ارتداء اللاعب قميص "البلوجرانا" مرة أخرى خلال الفترة المقبلة، نظرًا لعدم توافر عامل الرغبة في الاستمرار بباريس.
ويبدو أن "لاعب سانتوس البرازيلي" ندم على قرار تركه برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية لموسم 2017 مقابل 222 مليون يورو، وفق ما تم تداوله مؤخرا.
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