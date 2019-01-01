جمهور الزمالك يثأر لجروس مهاجما رئيس النادي: "سرطان لا يمثلنا"

07:22 ص | الجمعة 31 مايو 2019
جروس

جروس

كتب: شريف سليمان

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أثارت إقالة كريستيان جروس، المدير الفني السويسري لنادي الزمالك، ردود فعل واسعة، عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بعد التعادل مع فريق الإنتاج الحربي بهدف لمثله، ضمن منافسات الدوري العام، ليفقد الفريق نقطتين هامتين في صراع القمة مع غريمه التقليدي الأهلي. 

ودشن المغردون "هاشتاج" حمل اسم رئيس نادي الزمالك، تصدر تريند "تويتر"، وأبدوا في تعليقاتهم تعاطفهم مع المدير الفني السويسري، وهاجموا رئيس النادي، بعدما رأوا أن الطريقة التي أقال بها "جروس" لم تكن لائقة أو تتناسب مع ما حققه من نتائج إيجابية مع الفريق منذ بداية الموسم، خاصةً أنه قاد الفريق منذ أيام قليلة، إلى الظفر ببطولة الكونفدرالية الأفريقية لأول مرة في تاريخ النادي، بعد التغلب على فريق نهضة بركان المغربي، بضربات الجزاء، بعد انتهاء مباراتي الذهاب والإياب بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. 

وكتب مصطفى: "كورة إيه بس!! كمية حزن وزعل كبيره تحس بيها كل ما تبص للصورة.. مجهود وتعب سنة يتسرق منك عشان ينسبه لنفسه، ومن غير ما يقولك شكرا حتى، لا وتتهان بالمنظر ده تحسها بتمثل اللي بيحصلنا.. والله حسبي الله ونعم الوكيل".

وشاركت "هدى" صورة المدير الفني للنادي، وهو يخرج من النادي بشكل لا يليق به، حيث بدت عليه أمارات الحزن والأسى، وعلقت: "الصورة دي قتلتني ليه بس الإهانة عاوز تمشيه مشيه باحترام ده هو نفس الشخص اللي جابلك بطولة من كام يوم وفرح الجماهير دي كلها، وعمل موسم كبير وكفايه أنه استحملك واستحمل قرفك ده... حسبي الله ونعم الوكيل فيك علشان اسمك أصلا مينفعش يتحط جمب اسم زي نادي الزمالك".

وشارك إبراهيم حمدي الصورة، وعلق عليها: "انا أهلاوي بس بصراحة مشهد يكسف.. جروس غلط أنه كسب الكونفدرالية".

ووصف "أحمد"، رئيس نادي الزمالك بـ"السرطان"، وعلق: "السرطان الذى يجب استئصاله والقضاء عليه".

وكتب إبراهيم جميل: "سرطان وعقل طفولي يفسد كل شيء، وينسب المجد لنفسه، لا نعلم ماذا قد صنعنا لتصبح هذه الجرثومة تفسد حتى رفاهيتنا.. الله غالب".

وطالب عبدالعزيز، بمحاسبة رئيس النادي الزمالك على ما بدر منه تجاه المدير الفني السابق للفريق.

ووجه "أحمد" الشكر للمدير الفني السويسري السابق للفريق، وكتب: "شكرا ليك جروس علي الكونفيدرالية.. شكرا ليك علي السوبر المصري السعودي.. شكرا ليك أنك سايب الفريق وهو بينافس علي الدوري.. اتفق مع الرحيل ولكن ليس في ذلك التوقيت ولا بهذه الطريقة.. مرتضي لا يمثل الزمالك في شئ". 

وكتبت "هبة": "ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا".

وكتب عطية: "هذا الشخص لا يمثل الزمالك.. هذا الشخص لا يعبر عن قيمه وتاريخ الزمالك.. لا يعلم شيء عن أدبيات التعامل وإعطاء كل ذي حق حقه.. هذا الشخص أساء للزمالك وجمهوره المعروف بمبادئه وسلوكياته".

وكتب فارس خالد: "أقسم بالله مش عاوز الدورى ولا الكاس ولا أي بطولة.. الصورة دي كفيلة تقتل جمهورنا من جوا.. ليه كل عمر كرة القدم ما كانت مكان لإهانة شخص.. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا مرتضى، شكرا جروس وآسفين على أي سلوك ***". 

ووجه رئيس نادي الزمالك، إهانات لجروس، عقب التعادل مع فريق الإنتاج الحربي، قائلا: "يلا على المطار، متنزلش غرفة الملابس".

وقال رئيس الزمالك موجها كلامه إلي جروس بعد انتهاء المباراة: "كان يوم أسود يوم ما جيت.. أنا اللي جبت الكونفدرالية يا فاشل".

وقرر رئيس نادي الزمالك، توجيه الشكر للجهاز المعاون للسويسري جروس المدير الفني السابق للفريق، كما رفض رئيس النادي، ركوب "جروس"، الأتوبيس الخاص باللاعبين، معلنًا بذلك نهاية رحلة المدرب السويسري مع القلعة البيضاء. 

وأعلن رئيس نادي الزمالك، تعيين خالد جلال مديرًا فنيًا للفريق، خلفًا للسويسري كريستيان جروس، بعد انتهاء عقده مع النادي، ورحيله رسميًا عن تدريب القلعة البيضاء، بعد التعادل مع الإنتاج الحربي بالدوري الممتاز.

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