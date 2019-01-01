ماليزيا تعلن استمرار استخدامها لـ"هواوي" متحدية أمريكا

أعلنت الحكومة الماليزية مواصلة استخدام منتجات شبكة "هواوي" الصينية، في ظل وجود التحديات الأمريكية التي تم فرضها على الشركة منذ فترة قريبة، بسبب اتهامات موجهة لها بشأن تجسسها لصالح بكين.

ووفقًا لما ذكرت "روسيا اليوم"، صرح رئيس الوزارء الماليزي، مهاتير محمد، اليوم، خلال كلمته التي ألقاها بمنتدى اقتصاد طوكيو، بأن "هواوي" لديها سبل بحث مطورة، مؤكدًا التقدم التكنولوجي للشركة الصينية على منافسيها من الأمريكيين.

ودعا "مهاتير" العالم إلى قبول صعود الأمم الآسيوية، قائلًا: "بدلا من تهديد خصومها، ينبغي على الولايات المتحدة قبول المنافسة التي يمكن أن تخرج منها الصين منتصرة".

وأشار "مهاتير" فيما يتعلق بخصوص الاتهامات الموجهة إلى الشركة الصينية من قبل الولايات المتحدة، قائلًا: "ربما يتجسسون، لكن ماذا يوجد بماليزيا كي تتجسس عليه؟ فنحن كتاب مفتوح".