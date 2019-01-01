عليها علم مصر ولا تمتص الماء.. مواصفات الكرة الرسمية لأمم أفريقيا 2019

كشفت شركة "أمبرو" العالمية، عن الكرة الرسمية في منافسات كأس الأمم الأفريقية، المقرر أنّ تقام في مصر خلال الفترة بين 21 يونيو حتى 19 يوليو.

ونشرت الصفحة الرسمية للشركة عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، فيديو للكرة التي صممت بألوان التميمة ذاتها.

وترصد "الوطن" مواصفات الكرة الرسمية لبطولة أمم أفريقيا 2019، بحسب ما جاء في الإعلان:

1. مصنوعة من ألياف معدّلة تكنولوجيا من أجل الإحساس الحقيقي والطبيعي الملائم للقدم.

2. مرخصة من الفيفا لضمان المستوى الاحترافي.

3. صممت الكرة بهذا الشكل، لأنها مستوحاة من الثقافة الأفريقية.

4. وضعت ألوان العلم المصري على الجسم من الخارج.

5. صممت خصيصا كي لا تمتص الماء تماما "استيعابها للماء صفر".