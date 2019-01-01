عليها علم مصر ولا تمتص الماء.. مواصفات الكرة الرسمية لأمم أفريقيا 2019

09:57 ص | الخميس 30 مايو 2019
الكرة الرسمية لأمم أفريقيا 2019

الكرة الرسمية لأمم أفريقيا 2019

كتب: كريم عثمان

أخبار متعلقة

بالصور| طلاء أتوبيسات ومحطات ضمن استعدادات أمم إفريقيا 2019

بالصور| طلاء أتوبيسات ومحطات ضمن استعدادات أمم إفريقيا 2019

بعد انتهاء تصفياتها.. أشياء تحدث لأول مرة في أمم إفريقيا 2019

بعد انتهاء تصفياتها.. أشياء تحدث لأول مرة في أمم إفريقيا 2019

شروط مشاركة الأطفال لمرافقة اللاعبين ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019

شروط مشاركة الأطفال لمرافقة اللاعبين ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019

تعرف على منافذ استلام تذاكر مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019

تعرف على منافذ استلام تذاكر مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019

كشفت شركة "أمبرو" العالمية، عن الكرة الرسمية في منافسات كأس الأمم الأفريقية، المقرر أنّ تقام في مصر خلال الفترة بين 21 يونيو حتى 19 يوليو.

ونشرت الصفحة الرسمية للشركة عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، فيديو للكرة التي صممت بألوان التميمة ذاتها.

وترصد "الوطن" مواصفات الكرة الرسمية لبطولة أمم أفريقيا 2019، بحسب ما جاء في الإعلان:

1. مصنوعة من ألياف معدّلة تكنولوجيا من أجل الإحساس الحقيقي والطبيعي الملائم للقدم.

2. مرخصة من الفيفا لضمان المستوى الاحترافي.

3. صممت الكرة بهذا الشكل، لأنها مستوحاة من الثقافة الأفريقية.

4. وضعت ألوان العلم المصري على الجسم من الخارج.

5. صممت خصيصا كي لا تمتص الماء تماما "استيعابها للماء صفر".

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

تكييف من وحى أفكار الصعايدة: يدوى وبـ700 جنيه

تكييف من وحى أفكار الصعايدة: يدوى وبـ700 جنيه

الارتفاع الكبير فى درجة الحرارة فى محافظات الصعيد، وفى الوقت نفسه غلاء أجهزة التكييف واستهلاكها الكبير للكهرباء، دفع بعض صنايعية الكهرباء هناك إلى تصنيع تكييف
بالصور| "بـ80 ألف جنيه في الليلة".. قصر للإيجار في الساحل الشمالي

بالصور| "بـ80 ألف جنيه في الليلة".. قصر للإيجار في الساحل الشمالي

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إعلانا لقصر فاخر بمنطقة الساحل الشمالي للإيجار بمبلغ ضخم.
هواوي تعلن موعد تشغيل نظامها بديل "الأندرويد"

هواوي تعلن موعد تشغيل نظامها بديل "الأندرويد"

أعلنت شركة "هواوي" أنها ستطلق نظام تشغيل الأجهزة المحمولة الخاص بها خلال الشهر المقبل، حيث تم الإعلان عن أن نظام التشغيل الجديد، المسمى HongMeng
رجل يقضي أسبوعين في المستشفى بسبب "العرقسوس"

رجل يقضي أسبوعين في المستشفى بسبب "العرقسوس"

أدى تناول رجل للعرقسوس يوميا لمدة أسبوعين إلى ارتفاع ضغط الدم ما جعله يذهب إلى المستشفى قسم الطوارئ لإنقاذ نفسه.
"قطار المونوريل".. تعرف على أحدث وسيلة مواصلات في مصر

"قطار المونوريل".. تعرف على أحدث وسيلة مواصلات في مصر

تنتظر مصر انطلاق أحدث وسيلة مواصلات بها، وذلك بالتعاون مع بريطانيا، حيث تم اختيار شركة "بومباردييه ترانسبورتيشن" كمقدمة أفضل عطاء لتوريد نظام قطار المونوريل.