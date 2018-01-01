هواوي تعلن موعد تشغيل نظامها بديل "الأندرويد"

أعلنت شركة "هواوي" أنها ستطلق نظام تشغيل الأجهزة المحمولة الخاص بها خلال الشهر المقبل، حيث تم الإعلان عن أن نظام التشغيل الجديد، المسمى HongMeng، سيُطرح تجاريا في شهر يونيو، أي قبل شهرين من دخول حظر "جوجل" حيز التنفيذ.

وذكرت التقارير أن البرنامج سيعمل على الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر، والأجهزة اللوحية وأجهزة التلفاز والساعات الذكية، وغيرها من الأجهزة القابلة للارتداء، ومن المتوقع أيضا أن تعمل جميع تطبيقات نظام "أندرويد"، على نظام التشغيل الجديد، وفقا لموقع "ميرور".

وقال علاء الشيمي، العضو المنتدب ونائب رئيس مجموعة "هواوي إنتربرايس بيزنس" في الشرق الأوسط: "لقد أدركت هواوي أن هذا الإجراء سيحصل وكانت تستعد لذلك، وكان نظام التشغيل جاهزا في يناير 2018، وهذه هي خطتنا ب، ولم نرغب في طرح نظام التشغيل في السوق، حيث كانت لدينا علاقة قوية مع جوجل والشركات الأخرى، ولم نرغب في تدمير العلاقة. والآن، سنطرحه في الشهر المقبل".

وأضاف الشيمي أنه سيتعين على المستخدمين تحميل التطبيقات من "AppGallery" التابع لـ "هواوي"، بدلا من متجر تطبيقات "جوجل بلاي".

وكانت جوجل قد أعلنت أنها ستحرم هواوي من الاستفادة من نظام تشغليها "الاندرويد" بعد وضعها على القائمة الشركات التجارية السوداء فى الولايات المتحدة.