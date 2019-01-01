ليس من بينها أمريكا أو كندا.. قائمة بأفضل الدول لراغبي الهجرة

02:16 ص | الخميس 30 مايو 2019
قائمة بأفضل الدول لراغبي الهجرة

قائمة بأفضل الدول لراغبي الهجرة

كتب: وكالات

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تعرف على أفضل 9 دول للهجرة

تعرف على أفضل 9 دول للهجرة

أصدرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) قائمة بأسماء الدول التي توفر أفضل الفرص لجذب المهاجرين الموهبين من الدول النامية، والمدهش أن دولا مثل كندا والولايات المتحدة لم تكن في صدارة القائمة كما هو متوقع.

وكشفت الدراسة التي شملت 35 دولة، عن مواطن القوة والضعف في هذه الدول في ما يتعلق بقدراتها على جذب ثلاث فئات محددة من المهاجرين الموهوبين، وهي العمالة الماهرة (الحاصلون على الماجستير والدكتوراه)، ورواد الأعمال، وطلاب الجامعات، وفقا لموقع المنظمة الرسمي.

وفي ما يتعلق بالعمالة الماهرة، جاءت أستراليا في المرتبة الأولى، فيما حلت كندا في المرتبة الخامسة، والولايات المتحدة في المرتبة السابعة، في حين حلت تركيا في المرتبة الأخيرة.

أما ما يتعلق بفئة رواد الأعمال، فأشارت الدراسة إلى أن كندا تصدرت القائمة، تلتها في المرتبة الثانية نيوزيلندا، فسويسرا، في حين حلت تركيا في المرتبة الأخيرة.

وتصدرت سويسرا قائمة الدول لفئة طلاب الجامعات، ومن ثم النرويج، فيما حلّت قاطرة الاقتصاد ألمانيا في المرتبة الثالثة.

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