منها الفرك بشدة واستخدام المبيضات.. أخطاء نرتكبها عند الغسيل

02:08 ص | الخميس 30 مايو 2019
أخطاء نرتكبها عند الغسيل

أخطاء نرتكبها عند الغسيل

كتب: وكالات

أخبار متعلقة

الغرف التجارية: 46% ارتفاعا في مسحوق الغسيل اليدوي خلال عام

الغرف التجارية: 46% ارتفاعا في مسحوق الغسيل اليدوي خلال عام

"أكل مسحوق الغسيل".. تحدي جديد يؤدي إلى الوفاة

"أكل مسحوق الغسيل".. تحدي جديد يؤدي إلى الوفاة

بالفيديو| "أمين وشركاه" يناقش أخطاء "سياس" السيارات في "غلطة سايس"

بالفيديو| "أمين وشركاه" يناقش أخطاء "سياس" السيارات في "غلطة سايس"

وزير الآثار: تمثال معبد الأقصر لم يُرمم.. صححنا أخطاء فيه

وزير الآثار: تمثال معبد الأقصر لم يُرمم.. صححنا أخطاء فيه

يبدو أن أغلب الأخطاء التي يعاني منها البعض أثناء الغسيل ناتجة عن اعتقادات غير صحيحة، وعلى الرغم من أنها تبدو مهمة سهلة وبسيطة للغالبية إلا أنها لا تخلو من بعض الأخطاء التى يرتكبها الجميع على حد سواء.

وتستعرض "الوطن" الأخطاء التى يتم ارتكبها خلال الغسيل وتم نشرها عبر موقع CNN العربي وهى كالتالي ... 

1- فرك البقع بشدة

بدلاً من ذلك، يجب فركها بلطف باستخدام قطعة قماش بيضاء اللون حتى لا تتغير الألوان.

2- استخدام الكثير من مسحوق التنظيف

يجب استخدام فقط نصف كمية التي تستخدم عادة، ثم يمكن زيادة هذه الكمية تدريجياً.

3- تشغيل الغسالة بشكل غير صحيح

يمكن القيام بهذه الخطوات بحسب الترتيب التالي لتوزيع المنظفات بشكل أفضل: الملابس، والماء، ثم الصابون.

4- غسل قطعة عليها علامة "تنظيف جاف"

يجب أن تلتزم بالتنظيف الجاف لبعض الملابس المصنوعة من: الجلد، والجلد المدبوغ، والحرير

5- عدم إغلاق السحاب في الملابس

يمكن للأسنان المعدنية للسحاب أن تحتك بباقي الملابس الدقيقة، وتمزقها.

6- عدم فك الأزرار

قد يؤدي ذلك إلى الضغط على الأزرار واتساع الفتحات.

7- الإفراط في التبييض

لا نحتاج لذلك للتخلص من البقع، بحيث يمكن غلي الثياب الملطخة مع شرائح الليمون مثلاً لعدة دقائق.

 8- عدم استقرار الغسالة على الأرض

ينتج عن ذلك اهتزازات قد تلحق ضرراً بالأرضية.

9- ترك فترة للراحة بين دورات التجفيف

تشغيل دورات التجفيف خلف بعضها  البعض يتيح الاستفادة من الحرارة المحتجزة من الدورة السابقة، وبالتالي يقلل من استخدام الطاقة.

10- وضع الجوارب بشكل عشوائي

ضع الجوارب في حوض الغسالة أولاً كي لا تعلق بالملابس الأخرى وتضيع.

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

تكييف من وحى أفكار الصعايدة: يدوى وبـ700 جنيه

تكييف من وحى أفكار الصعايدة: يدوى وبـ700 جنيه

الارتفاع الكبير فى درجة الحرارة فى محافظات الصعيد، وفى الوقت نفسه غلاء أجهزة التكييف واستهلاكها الكبير للكهرباء، دفع بعض صنايعية الكهرباء هناك إلى تصنيع تكييف
بالصور| "بـ80 ألف جنيه في الليلة".. قصر للإيجار في الساحل الشمالي

بالصور| "بـ80 ألف جنيه في الليلة".. قصر للإيجار في الساحل الشمالي

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إعلانا لقصر فاخر بمنطقة الساحل الشمالي للإيجار بمبلغ ضخم.
رجل يقضي أسبوعين في المستشفى بسبب "العرقسوس"

رجل يقضي أسبوعين في المستشفى بسبب "العرقسوس"

أدى تناول رجل للعرقسوس يوميا لمدة أسبوعين إلى ارتفاع ضغط الدم ما جعله يذهب إلى المستشفى قسم الطوارئ لإنقاذ نفسه.
"قطار المونوريل".. تعرف على أحدث وسيلة مواصلات في مصر

"قطار المونوريل".. تعرف على أحدث وسيلة مواصلات في مصر

تنتظر مصر انطلاق أحدث وسيلة مواصلات بها، وذلك بالتعاون مع بريطانيا، حيث تم اختيار شركة "بومباردييه ترانسبورتيشن" كمقدمة أفضل عطاء لتوريد نظام قطار المونوريل.
ندى بسيوني لـ"الوطن": رامز جلال خدني مقلب حرامية

ندى بسيوني لـ"الوطن": رامز جلال خدني مقلب حرامية

وقعت ندى بسيوني ضحية حلقة الليلة من "رامز في الشلال"، الذي تقوم فكرته على استقدام أحد مشاهير الرياضة أو الفن أو الإعلام