منها الفرك بشدة واستخدام المبيضات.. أخطاء نرتكبها عند الغسيل

يبدو أن أغلب الأخطاء التي يعاني منها البعض أثناء الغسيل ناتجة عن اعتقادات غير صحيحة، وعلى الرغم من أنها تبدو مهمة سهلة وبسيطة للغالبية إلا أنها لا تخلو من بعض الأخطاء التى يرتكبها الجميع على حد سواء.

وتستعرض "الوطن" الأخطاء التى يتم ارتكبها خلال الغسيل وتم نشرها عبر موقع CNN العربي وهى كالتالي ...

1- فرك البقع بشدة

بدلاً من ذلك، يجب فركها بلطف باستخدام قطعة قماش بيضاء اللون حتى لا تتغير الألوان.

2- استخدام الكثير من مسحوق التنظيف

يجب استخدام فقط نصف كمية التي تستخدم عادة، ثم يمكن زيادة هذه الكمية تدريجياً.

3- تشغيل الغسالة بشكل غير صحيح

يمكن القيام بهذه الخطوات بحسب الترتيب التالي لتوزيع المنظفات بشكل أفضل: الملابس، والماء، ثم الصابون.

4- غسل قطعة عليها علامة "تنظيف جاف"

يجب أن تلتزم بالتنظيف الجاف لبعض الملابس المصنوعة من: الجلد، والجلد المدبوغ، والحرير

5- عدم إغلاق السحاب في الملابس

يمكن للأسنان المعدنية للسحاب أن تحتك بباقي الملابس الدقيقة، وتمزقها.

6- عدم فك الأزرار

قد يؤدي ذلك إلى الضغط على الأزرار واتساع الفتحات.

7- الإفراط في التبييض

لا نحتاج لذلك للتخلص من البقع، بحيث يمكن غلي الثياب الملطخة مع شرائح الليمون مثلاً لعدة دقائق.

8- عدم استقرار الغسالة على الأرض

ينتج عن ذلك اهتزازات قد تلحق ضرراً بالأرضية.

9- ترك فترة للراحة بين دورات التجفيف

تشغيل دورات التجفيف خلف بعضها البعض يتيح الاستفادة من الحرارة المحتجزة من الدورة السابقة، وبالتالي يقلل من استخدام الطاقة.

10- وضع الجوارب بشكل عشوائي

ضع الجوارب في حوض الغسالة أولاً كي لا تعلق بالملابس الأخرى وتضيع.