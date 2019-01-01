منها الفرك بشدة واستخدام المبيضات.. أخطاء نرتكبها عند الغسيل

أخطاء نرتكبها عند الغسيل
يبدو أن أغلب الأخطاء التي يعاني منها البعض أثناء الغسيل ناتجة عن اعتقادات غير صحيحة، وعلى الرغم من أنها تبدو مهمة سهلة وبسيطة للغالبية إلا أنها لا تخلو من بعض الأخطاء التى يرتكبها الجميع على حد سواء.
وتستعرض "الوطن" الأخطاء التى يتم ارتكبها خلال الغسيل وتم نشرها عبر موقع CNN العربي وهى كالتالي ...
بدلاً من ذلك، يجب فركها بلطف باستخدام قطعة قماش بيضاء اللون حتى لا تتغير الألوان.
يجب استخدام فقط نصف كمية التي تستخدم عادة، ثم يمكن زيادة هذه الكمية تدريجياً.
يمكن القيام بهذه الخطوات بحسب الترتيب التالي لتوزيع المنظفات بشكل أفضل: الملابس، والماء، ثم الصابون.
يجب أن تلتزم بالتنظيف الجاف لبعض الملابس المصنوعة من: الجلد، والجلد المدبوغ، والحرير
يمكن للأسنان المعدنية للسحاب أن تحتك بباقي الملابس الدقيقة، وتمزقها.
قد يؤدي ذلك إلى الضغط على الأزرار واتساع الفتحات.
لا نحتاج لذلك للتخلص من البقع، بحيث يمكن غلي الثياب الملطخة مع شرائح الليمون مثلاً لعدة دقائق.
ينتج عن ذلك اهتزازات قد تلحق ضرراً بالأرضية.
تشغيل دورات التجفيف خلف بعضها البعض يتيح الاستفادة من الحرارة المحتجزة من الدورة السابقة، وبالتالي يقلل من استخدام الطاقة.
ضع الجوارب في حوض الغسالة أولاً كي لا تعلق بالملابس الأخرى وتضيع.
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