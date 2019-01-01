صور| الطيران السعودي يمشط مكة لتأمين المعتمرين

تتحول سماء مكة المكرمة، خلال شهر رمضان الكريم، إلى فضاء مفتوح، لتنفيذ أعمال المسح الجوي، تشمل بيت الله الحرام، والمناطق المحيطة به، والطرق المؤدية إليه، والطرق السريعة المؤدية إلى مكة.

وتأتي المهام الرئيسية لفريق طيران الأمن، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، بتنفيذ مهام المسح الأمني والاستطلاع الجوي والإسناد للأجهزة الأمنية ورصد الحركة المرورية ومهام الإسعاف والإخلاء الطبي والإنقاذ والإطفاء وتقديم الدعم اللوجيستي لجميع الأجهزة الحكومية.

وتتميز طائرات الأمن بأنها مزوّدة بأحدث أجهزة المراقبة والمتابعة والتحليل والرصد للظواهر الأمنية والمرورية من الجوّ، وإرسال التقارير الفورية إلى الجهات المعنية؛ علاوة على المشاركة في تنفيذ الخطط الفرضية المخصّصة لمواجهة الحوادث المتوقعة.