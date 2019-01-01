عن طريق الخطأ.. شركة شحن تحول مسار وثائق هامة لـ"هواوي" إلى أمريكا

12:52 ص | الخميس 30 مايو 2019
فيكس ترسل عن طريق الخطأ طرود لشركة هواوي إلى أمريكا

فيكس ترسل عن طريق الخطأ طرود لشركة هواوي إلى أمريكا

كتب: وكالات

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اعتذرت شركة الشحن العالمية "فيدكس" بشكل رسمي، عن إيصالها طرود هامة تخص شركة الاتصالات الصينية "هواوي" عن طريق الخطأ إلى الولايات المتحدة، التي وضعت الشركة الصينية في قائمة "المعاملات التجارية السوداء".

وقالت شركة "هواوي"، إن الطرد الذي تم إرساله خطأ إلى الولايات المتحدة يحتوي على "وثائق تجارية هامة"، وإن هذا الخطأ زعزع ثقتهم في "فيدكس"، بحسب موقع cnbc الأمريكي.

وصرح مصدر رسمي في "فيدكس"، أن ما حدث كان مجرد خطأ داخلي، ولا يوجد أي علاقة لجهات خارجية بالحادث، مؤكدًا أن الشركة تعمل على إعادة الطرود لأصحابها.

وكان من المقرر أن يتم إرسال الطرد من اليابان إلى الصين، لكن "فيدكس" حولت مساره عن طريق الخطأ إلى الولايات المتحدة، ولم يكن ذلك الخطأ الأول من نوعه فقد حولت "فيدكس" مسار طرد آخر للشركة الصينية من فيتنام.

وتشن الولايات المتحدة حرب شرسة ضد شركة الاتصالات الصينية "هواوي"، بدعوى أنها تتجسس على الولايات المتحدة لصالح الحكومة الصينية، الأمر الذي تنفيه الشركة جملة وتفصيلا.

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