إيطاليا.. طرد لاعب كرة قدم بسبب فعل مشين خلال مباراة

استبعد الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، لاعب فريق تريبورتي، 14 عاما، بسبب سلوكه غير اللائق خلال مباراة ضد فريق ميرانتسي، تلقى على أثره البطاقة الحمراء.

وقام اللاعب بخلع سرواله أما الحكم "جوليا نيكاسترو" خلال أداء ركلة ركنية، احتجاجا على قراراتها، الأمر الذي دفعها إلى طرده خارج الملعب، وفقا لموقع "Tutto Calcio Catania".

ولن يستطيع اللاعب الدخول إلى الملعب حتى نهاية التحقيق، واتخاذ الإجراء المناسب، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية على فريقه بسبب سلوكه غير اللائق.