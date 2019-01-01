عاجل| عطل في موقع «فيس بوك»

08:44 م | الأربعاء 29 مايو 2019
فيس بوك

فيس بوك

كتب: منى السعيد

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تعرض موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، منذ قليل، لعطل لمدة دقائق حيث ظهرت الصفحة الرئيسة للموقع باللون الأبيض، خالية من أي بيانات، لمن كان يتصفح الموقع.

واشتكى رواد الموقع من عدم القدرة على الدخول عليه، إلا أنه سرعان ما عاد مرة أخرى.

جاء ذلك، فيما لم تعلن الشركة رسميا عن وقوع العطل.

 

 

 

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