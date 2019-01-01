بالفيديو| بطريقة بسيطة.. اصنع تكييفك من "قلة"

05:58 م | الأربعاء 29 مايو 2019
صنع تكييف من القله

صنع تكييف من القله

كتب: رحاب عبدالراضي

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مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، يسعى الكثيرون إلى الحصول على وسائل من شأنها مواجهة ارتفاع درجات الحرارة من "مراوح أو تكييفات"، لكن مع ارتفاع أسعار "التكييفات" جعلت البعض يلجأ إلى حيل متعددة وبسيطة يصنعون بها التكييف "دون تكاليف".

وأوضح مقطع فيديو منتشر على "فيس بوك"، طريقة مبتكرة لتحويل "قلة" إلى تكييف باستخدام مروحة كمبيوتر، حيث تثقب القلة لوضع زر للتشغيل، إلى جانب عدة ثقوب لعمل فتحة بحجم "مروحة الكمبيوتر"، ثم عمل دائرة كهربائية وتملأ القلة بالماء ثم تركب مروحة صغيرة بها، وتويل بالتيار الكهربائي ما يجعل "القلة" تبعث جوا باردا في المكان الموضوعة فيه.

وقبل التشغيل يجرى عمل فتحة أكبر حجما يوضع فيها "قمع"، وتغطى فتحة القلة جيدا، ثم يوضع مقدار من المياه من خلال القُمع الذي يسد فتحته، ثم تشغل ليخرج هواء منعشا مثل التكييف.

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