الأسد بيعمل كل حاجة في "السكرته" والجدي بيخبي.. 5 أبراج بتخاف من الحسد

الحسد
بين "اخدت عين واتحسدت والعين صابتني".. تتردد هذه الكلمات على ألسنة الكثيرون الذين يشعرون بخوف شديد من أن يحسدهم الآخرون ما يجعلهم غامضين ولا يتحدثون كثيرا عن حياتهم الشخصية أو العملية.
وتقدم عبير فؤاد خبيرة الأبراج لـ "الوطن"، أكثر الأبراج الذين يتصفون بالغموض خوفا من الحسد أو "العين" كما يطلق عليها، كما يلي:
يخاف من الحسد لذلك تجده بارع في الغموض وأن لا أحد يعرف عنه أي شيء.
برج الحوت والسرطان من أكثر الناس الذين يميلون للغموض وبارعين في الهروب وأن لا أحد يستطيع التوصل إلى معلومات عنهم وغالبا يكونوا خائفين من الحسد.
يخاف صاحب هذا البرج من الحسد رغم ادعائه أنه لا يؤمن به إلا أنه يقلق جدا من العين.
يحرص صاحب هذا البرج على عمل كل شيء في الخفاء ووصفته فؤاد "بيعمل كل حاجة في السكراته"، ثم تتفاجأ به بعد ذلك حيث إنه يخاف من الحسد.
رغم أنه شخص عقلاني وفقا لوصف "فؤاد"، ويحكم على الأمور بعقله أولا لكنه إلا أنه يخاف من الحسد جدا.
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