"مبيسمعوش الكلام".. ياباني يعذب أبناءه بـ"صاعق كهربائي"

اعتقلت الشرطة اليابانية رجلًا، صباح اليوم الأربعاء، بسبب استخدامه مسدس صعق كهربائي لتأديب أبنائه.

ووفقًا لما نقلت "سكاي نيوز عربية" عن "رويترز"، إن الرجل يبلغ من العُمر 45 عامًا، يعيش بمدينة "كيتاكيوشو" اليابانية، حيث أنه قام بإبلاغ الشرطة باستخدامه مسدس للصعق كي يؤدب أبناؤه الثلاثة بسبب مخالفتهم لقواعده، "مبيسمعوش الكلام".

وأوضح أحد المسؤولين بـ "رويترز"، أنه أصيب أحد أبناء الرجل بحرق طفيف في ذراعه، بينما لم تصاب الفتاتين.

وبسبب زيادة جرائم تعذيب الآباء لأطفالهم بالبلاد، قرر أعضاء مجلس النواب بالإجماع، وضع خطة لمنع العقاب الجسدي للأطفال على يد آبائهم.