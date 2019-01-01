أزمة بين أذربيجان وأرمينيا تحرم لاعب أرسنال من النهائي الأوروبي

03:50 م | الأربعاء 29 مايو 2019
مخيتاريان

مخيتاريان

كتب: رحاب عبدالراضي

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بسبب خلاف سياسي، سيغيب لاعب أرسنال الأرميني هنريك مخيتاريان عن نهائي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليج" في كرة القدم ضد تشلسي والتي ستقام نهاية مايو الجاري.

وجاء تغيب اللاعب بسبب مخاوف على خلفية التوتر السياسي بين بلاده وأذربيجان التي تستضيف عاصمتها باكو المباراة، بحسب "رويترز".

وكان النادي اللندني قد أبدى في وقت سابق مخاوف من إحجام مخيتاريان عن المشاركة في النهائي المقرر اليوم، على خلفية التوتر بين أرمينيا وأذربيجان لاسيما النزاع حول منطقة ناغورني قره باخ، وذلك رغم تأكيدات سابقة من سفير أذربيجان في لندن طاهر تغي زاده بأن مخيتاريان لن يواجه أي تهديد.

وعبر المدير الفني للفريق المدرب الإسباني أوناي إيمري  في بيان عن استيائه من عدم تواجد اللاعب في المباراة المنتظرة قائلا: "نشعر بخيبة أمل كبيرة للإعلان أن هنريك مخيتاريان لن يسافر مع الفريق لخوض نهائي يوروبا ليج أمام تشلسي".

وكتب اللاعب مخيتاريان عبر حسابه على موقع "تويتر"، "بعد الأخذ في الاعتبار كل الاحتمالات الحالية، توجب علينا اتخاذ القرار الصعب بعدم السفر مع الفريق إلى نهائي يوروبا ليج أمام تشلسي".

ميدو يعلق على الأزمة

وعلق لاعب منتخب مصر السابق أحمد حسام ميدو، على هذه الواقعة خلال تصريحات لإذاعة "Talk Sport" البريطانية، قائلا "لا أعلم كيف فكر اليويفا عند منح أذربيجان شرف استضافة نهائي الدوري الأوروبي.. لا يجب منح هذا الحق لأي بلد لديها مشاكل سياسية تتسبب في حرمان لاعبين من السفر إليها وعدم المشاركة في مباراة بهذه الأهمية".

يذكر أن أذربيجان وأرمينيا دخلتا في صراع حول منطقة ناغورني كاراباخ منذ استولى الإنفصاليون الأرمن على الأقليم في حرب أسفرت عن مقتل قرابة 30 ألف شخص في أوائل التسعينات، وبالرغم من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في عام 1994 ولكن البلدين ما زالا في صراع مرير يشهد تبادل إطلاق النار بشكل متكرر.

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