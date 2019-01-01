لاعبو الأهلي ينعون والد ناصر ماهر: "ربنا يرحمه"

12:47 م | الأربعاء 29 مايو 2019
ناصر ماهر

ناصر ماهر

كتب: رحاب عبدالراضي

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حرص لاعبو النادي الأهلي على تقديم التعازي لزميلهم في الفريق ناصر ماهر، بعد وفاة والده أمس.

ونعى بعض اللاعبين عبر حساباتهم الرسمية على تويتر وفاة والد زميلهم، وفيما يلي نعرض أبرز عبارات التعازي التي قدمت له:

حسين الشحات

كتب حسين الشحات على صفحته الرسمية على تويتر: "والد ناصر ماهر فى ذمة الله ربنا يرحمه ويجعل مثواه الجنة إن شاء الله". 

 

صالح جمعة

ونعى صانع ألعاب النادي الأهلي صالح جمعة، الراحل قائلا: "البقاء لله فى والد ناصر ماهر، إنا لله وإنا اليه راجعون، اللهم ارحمه وأدخله فسيح جناتك".

عمر السولية

وغرد لاعب خط وسط النادي الأهلي عمرو السولية: "إنا لله وإنا إليه راجعون البقاء لله فى وفاة والد ناصر ماهر نسأل الله أن يرحمه".

عماد متعب

فيما قال عماد متعب نجم الأهلي السابق: "البقاء لله شد حيلك يا ناصر".

النادي الأهلي

كما نعى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، ناصر ماهر  في وفاة والده، من خلال بيان رسمي.

وجاء بيان النادي الأهلي كالتالي: "ينعي محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والسادة أعضاء المجلس والمدير التنفيذي وقطاعات النادي الرياضية ببالغ الحزن والأسى والد الكابتن ناصر ماهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم".

ناصر ماهر، أحد إفرازات قطاع الناشئين بالنادى الأهلي، وتمت إعارته لناديي بتروجت وسموحة ثم عاد فى بداية الموسم الحالى إلى القلعة الحمراء ويتألق فى بداية الدورى، إلا أنه أصبح جليس دكة البدلاء فى المباريات الأخيرة بعد عودة صالح جمعة إلى صفوف الفريق ومشاركته أساسيا.

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