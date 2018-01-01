العثور على حجر زمرد ضخم.. أكبر اكتشاف خلال السنوات الثلاثين الأخيرة

11:19 ص | الأربعاء 29 مايو 2019
حجر زمرد

حجر زمرد

كتب: الوطن

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اكتشف حجر زمرد ضخم يزن 1.6 كيلوجرام، في منجم ماريانسكي بمقاطعة سفيردلوفسك في منطقة الأورال وسط روسيا.

وذكر البيان، الذي صدر عن إدارة المقاطعة، أن يعتبر هذا الحجر هو أكبر اكتشاف من الأحجار الكريمة خلال السنوات الثلاثين الأخيرة تقريبا، وفقا لموقع "روسيا اليوم".

ففي عام 1990، اكتشف حجر زمرد يزيد وزنه على 2 كيلوجرام "، وفي عام 2018، عثر في نفس المنطقة على زمرد يبلغ وزنه 1540 جراما.

ويذكر أن منجم ماريانسكي المملوك للشركة الحكومية الروسية "روس تيخ"، هو منجم الزمرد الوحيد في روسيا، ويستخرج منه نحو 150 كيلو جرام من هذه الأحجار الكريمة سنويا.  

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