هواوي تنقل حربها مع أمريكا إلى ساحة القضاء

05:06 ص | الأربعاء 29 مايو 2019
شركة هواوي الصينية - أرشيفية

شركة هواوي الصينية - أرشيفية

كتب: وكالات

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أعلنت شركة هواوي الصينية العملاقة للتكنولوجيا، الأربعاء، أنها ستطلب من القضاء الأمريكي إبطال تشريع أمريكي يمنع الوكالات الفيدرالية الأمريكية من شراء منتجاتها. 

وقال سونغ ليوبينغ، المسؤول القانوني بالشركة، في بيان أذاعه التلفزيون الصيني، إنّ "القانون يقرّر بشكل مباشر بأنّ هواوي مذنبة ويفرض عليها عدداً كبيراً من القيود"، ورفعت الشركة الصينية دعوى لإبطال القرار الأمريكي في مارس بحجة أنّه غير دستوري، بحسب "سكاي نيوز".

وفرض قرار إدارة ترامب بإدراجها على قائمتها التجارية السوداء قيودا فورية على الشركة الصينية، تزيد بدرجة كبيرة صعوبة حصولها على تكنولوجيا الشركات الأمريكية دون موافقة من الحكومة.

ويعني قرار هذه الشركات التي تزود هواوي بمعالجات ورقاقات، توقف حصول هواوي على مكوناتها الأساسية لتطوير أجهزتها المختلفة من حواسيب وهواتف وغيرها، وقد يؤدي هذا الحظر التجاري إلى إلحاق أضرار جسيمة بقدرة هواوي على القيام بأعمالها، حيث تعتمد الشركة الصينية على رقائق إنتل لأجهزة الكمبيوتر والأجهزة الجوالة.

وعلى الرغم من أن هواوي تصنع المعالجات الخاصة بها للعديد من هواتفها، إلا أنها قد تحتاج إلى بعض الرقائق من شركة كوالكوم الأمريكية، وكذلك أعلنت شركة جوجل العملاقة في قرار مفاجئ عن وقف أعمالها التي تتطلب نقل منتجات عتادية وبرمجية مع "هواوي"، باستثناء تلك التي تغطيها تراخيص المصادر المفتوحة.

وبحسب "رويترز"، سوف تفقد هواوي على الفور إمكانية الوصول إلى تحديثات نظام التشغيل آندرويد، كما ستفقد هواتفها الذكية المستقبلية التي تُباع خارج الصين إمكانية الوصول إلى التطبيقات، والخدمات الشائعة على أندرويد، بما في ذلك متجر جوجل بلاي، وتطبيق خدمة البريد الإلكتروني "جي ميل". 

 

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