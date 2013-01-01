فيديو| حكاية عمل فني جمع علي ربيع ومحمد نجم

الفنان محمد نجم، من فناني الكوميديا الكبار، قدم خلال مسيرته أعمالا ماتزال عالقة في أذهان الجمهور المصري والعربي، وكانت غالبية أعماله على خشبة المسرح.

وبالرغم من اختفائه عن الأضواء في السنوات الأخيرة، ظهر بشكل مميز في عام 2013، بإحدى الإعلانات التجارية والذي استخدم كلمات على وزن أشهر إفيهاته "شفيق يا راجل" بمسرحية "عش المجانين"، قدمت عام 1979، وحققت نجاحًا كبيرًا، وهي أحد كلاسيكيات المسرح الكوميدي المصري.

وشارك في الإعلان مع الفنان محمد نجم، الممثل الكوميدي الشاب علي ربيع، في أول ظهور له قبل أن يحقق نجاحا كبيرا في مسرح مصر.

ويرقد الفنان الكبير محمد نجم، في غيبوبة داخل العناية المركزة، وقال مصدر مقرب من "نجم"، لـ"الوطن"، إن حالته الصحية غير مستقرة حتى الآن.