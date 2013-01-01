فيديو| حكاية عمل فني جمع علي ربيع ومحمد نجم

04:33 ص | الأربعاء 29 مايو 2019
ظهور الفنان محمد نجم في إعلان تجاري

ظهور الفنان محمد نجم في إعلان تجاري

كتب: حاتم سعيد حسن

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تدهور الحالة الصحية للفنان محمد نجم.. ومنع الزيارات عنه

تدهور الحالة الصحية للفنان محمد نجم.. ومنع الزيارات عنه

الفنان محمد نجم، من فناني الكوميديا الكبار، قدم خلال مسيرته أعمالا ماتزال عالقة في أذهان الجمهور المصري والعربي، وكانت غالبية أعماله على خشبة المسرح.

وبالرغم من اختفائه عن الأضواء في السنوات الأخيرة، ظهر بشكل مميز في عام 2013، بإحدى الإعلانات التجارية والذي استخدم كلمات على وزن أشهر إفيهاته "شفيق يا راجل" بمسرحية "عش المجانين"، قدمت عام 1979، وحققت نجاحًا كبيرًا، وهي أحد كلاسيكيات المسرح الكوميدي المصري.

وشارك في الإعلان مع الفنان محمد نجم، الممثل الكوميدي الشاب علي ربيع، في أول ظهور له قبل أن يحقق نجاحا كبيرا في مسرح مصر.

ويرقد الفنان الكبير محمد نجم، في غيبوبة داخل العناية المركزة، وقال مصدر مقرب من "نجم"، لـ"الوطن"، إن حالته الصحية غير مستقرة حتى الآن.

 

 

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