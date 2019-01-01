بالفيديو| انهيار خشبة مسرح أثناء عرض فني للأطفال في الصين

11:08 م | الثلاثاء 28 مايو 2019
انهيار خشبة مسرح باطفال

انهيار خشبة مسرح باطفال

كتب: الوطن

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عرض فني لتراث الجنوب على مسرح قصر ثقافة الشلاتين

في واقعة مفاجئة، وفي عرض فني راقص لمجموعة من الأطفال، يوم السبت الماضي، انهارت خشبة مسرح مدينة تشانغتشو بمقاطعة فوجيان الصينية، توفي على إثرها طفل من المشاركين.

وتجمع أكثر من 100 شخص من أطفال وكبار على خشبة المسرح، يستعرضون الجوائز التي حصلوا عليها، وبعد ثوان معدودة، انهار الجزء المركزي من خشبة المسرح ويسقط من عليها في الحفرة التي خلفها انهيار المسرح، بحسب "روسيا اليوم".

واستمر إنقاذ الطلاب عقب الانهيار، لمدة 20 دقيقة، ولكن توفي على إثرها طفل في الثالثة عشرة من عمره وإصابة 14 راقصا بجروح متفاوتة.

ووفقا لأحد المنظمين ويدعى "يوان"، فإن المسرح انهار بسبب زيادة الحشد على خشبة المسرح، كما أنه قديم جدا ولا يتحمل كل هذا الوزن.

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