دراسة: التحفيز الكهربائي للأعصاب قد يحد من تلف السكتة الدماغية

أفادت دراسة طبية حديثة بأن التحفيز الكهربائي للأعصاب يمكن أن يساعد فى الحد من الضرر، الذي يصيب دماغك بسبب السكتة الدماغية، وفقا للتجارب المبكرة، حيث ساهم في زيادة تدفق الدم إلى المخ عن طريق توسيع الشرايين غير التالفة وتجاوز الجلطة.

وقال الدكتور محمد موسوي، مدير جراحة الأوعية الدموية العصبية في مستشفى جامعة ستاتن آيلاند في مدينة نيويورك إن "أنسجة المخ هي الأكثر حساسية لحرمان الأكسجين، وعندما لا يتلقى ما يكفي من الأوكسجين أو الدم، فإنه يموت بسرعة كبيرة، وإذا تم سد الشريان، فيجب فتح هذا الشريان على الفور".

وأكد الباحثون أهمية وجود طرق جديدة للعلاج، وقال كبير الباحثين الدكتور جيفري سافير، مدير جامعة "كاليفورنيا"، "نعتقد أن هذا يمثل ظهور علاج جديد تماما لمرضى السكتة الدماغية الحادة".. مضيفا، "لا تزال السكتة الدماغية سببا رئيسيًا للوفاة والعجز في الولايات المتحدة وحول العالم ، مما يجعل من الضروري أن نطور علاجات جديدة وفعالة لاستكمال العلاجات الحالية، بما في ذلك في نافذة العلاج الموسعة".

وفي التجربة، عانى المرضى من السكتة الدماغية القشرية الحادة، والتي تؤثر على سطح الدماغ، وفي السكتة الدماغية، يتم حظر تدفق الدم إلى الدماغ، وتم علاج المرضى في 73 مركزا طبيا في 18 دولة.

وفي الدراسة، تم زرع قطب كهربائي منبِّه مُشجّع عصبي من خلال سقف الفم في إجراء بسيط باستخدام التخدير الموضعي فقط. لمدة خمسة أيام، وحفز القطب بنشاط كتلة الخلايا العصبية لمدة أربع ساعات في اليوم، وكان هناك دليل على أن العلاج قلل من مستوى عجز المرضى بعد ثلاثة أشهر من السكتة الدماغية، وفقا للدراسة التي نشرت في مجلة "لانسيت".

وأظهرت النتائج أنه في مجموعة فرعية من 520 مريضا عانوا من عجز كبير وأكّدوا إصابة القشرة الدماغية، حدثت نتائج إيجابية في 50 بالمائة من الذين عانوا من تحفيز العصب و40% من الذين لم يفعلوا ذلك، وهذه النتائج أقل بقليل من الأهمية الإحصائية، ولكن عندما يتم الجمع بين تلك البيانات والنتائج المماثلة من تجربة سابقة، تشير البيانات الجماعية إلى أن العلاج فعال عندما يتم توفيره بعد 8 إلى 24 ساعة من بداية السكتة الدماغية الحادة القشرية.