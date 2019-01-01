رغم دعم ميسي لاستمراره.. برشلونة يستعد لرحيل فالفيردي

06:31 ص | الثلاثاء 28 مايو 2019
إرنستو فالفيردي

إرنستو فالفيردي

كتب: وكالات

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لا يزال إرنستو فالفيردي على رأس الإدارة الفنية لبرشلونة، وسط مطالب قوية برحيله، بعدما فشل  في التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، وإحراز لقب كأس الملك. 

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن فالفيردي يتلقى دعما كبيرا من رئيس النادي، جوسيب ماريابارتوميو، وبعض اللاعبين، أبرزهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وتابعت: "على الرغم من هذا الدعم، إلا أن مجلس إدارة برشلونة يستعد للخطة "ب"، في حال قرر المدرب من تلقاء نفسه الرحيل عن الفريق الكتالوني"، وفقا لـ"سكاي نيوز".

وأوضحت الصحيفة، أن خليفة فالفيردي قد يكون مدرب المنتخب البلجيكي، روبيرتو مارتينيز، وأوضحت مصادر أن "مارتينيز هو الهدف الرئيسي في حال غادر المدرب الحالي"، وذكرت أن هناك اسمين آخرين مطروحان على الطاولة، هما الهولنديان رونالد كومان وإريك تين هاغ.

وكان بارتوميو دعا إلى اجتماع طاريء لمجلس الإدارة، بهدف مناقشة وضع برشلونة بعدما مني بهزيمة مفاجئة أمام فالنسيا في نهائي كأس الملك، وخسر رفاق ميسي بهدفين مقابل واحد أمام فالنسيا، كما تلقوا، مؤخرا، هزيمة "مُذلة" أمام ليفربول الإنجليزي برباعية في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ومن بين القضايا الملحة في النادي، الأصوات المطالبة برحيل إرنيستو فالفيردي، الذي قال عنه ميسي إنه يقوم "بعمل هائل منذ مجيئه إلى الفريق"، مضيفًا أنه يدعمه لمواصلة مهمته. 

 

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