بالصور| "بـ80 ألف جنيه في الليلة".. قصر للإيجار في الساحل الشمالي

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إعلانا لقصر فاخر بمنطقة الساحل الشمالي للإيجار بمبلغ ضخم.

ووصف الإعلان القصر، حيث يقع في الصف الأول على البحر وله شاطئ خاص ويحتوي على 9 غرف نوم رئيسية بالحمام الخاص بها و2 استقبال وغرفة طعام وغرفة معيشة بها شاشة عرض سينمائية.

وأوضح الإعلان أن القصر يحتوي على حمام سباحة وجاكوزي وجراج خاص يكفي لـ9 سيارات وغرف للسائقين وغرفة لشاطئ البحر، بالإضافة لحديقة 1300 متر خاصة بالقصر.

وعٌرض القصر للإيجار بـ80 ألف جنيه يوميًا على أن تكون أقل مدة للإيجار أسبوع بواقع 560 ألف جنيه في الأسبوع أي ما يعادل أكثر من مليوني جنيه في الشهر.

وشهد المنشور تعليقات ساخرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قال أمين مصطفى: "لو عايزين نأجز غرفه السائق أنا وأصحابي بكام من فضلك"، بينما طلبت رانيا الباهي تأجير ربع ساعة فقط: "اليوم بـ80 يعني الساعة تقريباً بـ4000 فيه، ممكن أأجر ربع ساعة بـ1000 وتسيبني ربعاية كمان من عندك".

بينما علق آخر: "هو الميزة إن مساحته كبيرة، لو ألف أسرة قدروا يظبطوا مع بعض ويحجزوه الليلة هتقف بـ80 جنيه، ساعتها السعر هيبقى ظبط برضه شوية".

محمود الماجد قال: "لا أنا أروح أنده أمي تتفاهم معاك وهتخلصلنا الأسبوع بـ3 بواكي"، بينما تساءل شريف كارم: "طب لو هنستحمي بخرطوم الجنينة بس بكام".

محمد الشوربجي علق: "ده وأنا صحابي بنجمع تمن كيلو كفتة مشوية وزعلانين إن كل واحد دافع 40 جنيه واتشاكلنا ع اللي هيحاسب التوك توك".

أما صلاح دابو قال: "توتال المبلغ للأسبوع تقريبا 32 ألف دولار والله بدون مبالغة تقعد بيهم سنة كاملة في دولة أوروبية وأكتر من سنتين في دولة من دول شرق آسيا سنتين سياحة انت متخيل بأسبوع في مراسي".