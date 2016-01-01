بالفيديو| بعد "النجاة من الموت".. هل فخ طارق الشناوي في شلال رامز "مفبرك"؟

أثارت حلقة الناقد الفني طارق الشناوي في برنامج "رامز في الشلال"، اليوم، حالة من الضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشهدت الحلقة تعلق قدم الشناوي بشجرة، ما أدى إلى هبوط رأسه تحت المياه بعد أن انقلب بهم القارب، قبل أن يتدخل فريق البرنامج، ويوجه بعدها رامز رسالة مهمة لجمهوره بعد أن تعرض طارق للموت.

وتقوم فكرة برنامج رامز في الشلال هذا العام، على استقدام أحد مشاهير الرياضة أو الفن أو الإعلام، واصطحابه إلى دولة إندونيسيا، ليتعرض لمغامرة صعبة وغير متوقعة.

يصطحب فريق البرنامج الضيف إلى مكان ما في إحدى الجزر، لتبدأ بعدها حركات الإثارة والرعب في الظهور، ثم يتفاجأ الضيف بغوريلا مفترسة تظهر من بين الأدغال والأشجار المحيطة بالمكان.

مشهد إنقاذ رامز جلال طارق الشناوي من "موت محقق"، كما وصفته الصفحة الرسمية لقناة MBC مصر، المذاع عليها برنامج "رامز في الشلال"، متهم بـ"الفبركة"، أو إنه تم بالاتفاق بين فريق البرنامج وعلى رأسهم رامز جلال والناقد الفني طارق الشناوي.

اتهامات الفبركة تأتي في وقت قال فيه طارق الشناوي قبل 3 سنوات، في برنامجه "حكايات فنية"، الذي كان يقدمه عبر فضائية "سي بي سي إكسترا"، إن "طبعًا اللي بيعمله رامز مش مقلب، ما يحدث يتم باتفاق مسبق، هو مش مقلب على الفنانين أو الضيوف اللي بيشاركوا، لا هو مقلب علينا، عشان إحنا بنصدق".

وأرجع طارق الشناوي السر في تصديق الجمهور لهذه المقالب ومشاهدته لها؛ إلى قوله: "الناس نفسها تتفرج على الفنان في لحظة على طبيعته، فيقولك إلحق فلانة شتمت، الفنانة اللي بنشوفها وقورة في التليفزيون تلاقيها شتمت، يقوم الجمهور يتبسط بسبب الشتائم بالأب والأم والبصق والضرب اللي بيحصل".

وتابع الشناوي في الحلقة التي أذيعت يوم 1 يونيو 2016: "الجزء الأساسي في برامج المقالب إن إحنا كجمهور متواطئين، أنا نفسي متواطأ زيّكم، لأني بتفرج برضو، وأنا بقول الكلام ده لأننا يمكن أما نعرف إن الفنان بيخدعنا نغير رأينا شوية، مع إني أشك، برضو هنفضل نتفرج على البرامج دي".