بالفيديو| ردود أفعال أبطال مسلسل Game of thrones عندما علموا بنهايته

game of thrones
سيطرت حالة من الإحباط على متابعي المسلسل الشهير Game of thrones بعد نهاية الحلقة الأخيرة من موسمه الثامن والأخير، بسبب النهاية التي وصفها كثيرون بـ"غير المتوقعة".
وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لعدد من نجوم مسلسل "صراع العروش" وردود فعلهم على بعض المشاهد واللقطات من الحلقة الأخيرة في المسلسل.
ظهر في المقاطع المصورة الممثل البريطاني إيمليا كاريك وكيت جارينجتون، الذين لعبوا دور داينيريس تارجرين وجون سنو في المسلسل، حيث سيطرت على وجوههم ملامح الدهشة بعدما علموا بنهاية القصة.
Kit and Emilia’s reaction at the last table read #GameOfThrones #TheLastWatch pic.twitter.com/nGBHuHNrnf— Joe Weaver (@jorywea) May 27, 2019
Kit and Emilia’s reaction at the last table read #GameOfThrones #TheLastWatch pic.twitter.com/nGBHuHNrnf
ويظهر المقطع المصور لحظة معرفة "جارينجتون" بأنه سيتعين عليه قتل "أم التنانين" ليمسك برأسه دون أن يصدق ذلك.
يذكر بأن عريضة ضمت أكثر من مليون توقيع، طالبت بأن يكون هناك جزء آخر من المسلسل الشهير.
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