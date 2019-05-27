بالفيديو| ردود أفعال أبطال مسلسل Game of thrones عندما علموا بنهايته

08:45 م | الإثنين 27 مايو 2019
game of thrones

game of thrones

كتب: وكالات

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سيطرت حالة من الإحباط على متابعي المسلسل الشهير Game of thrones بعد نهاية الحلقة الأخيرة من موسمه الثامن والأخير، بسبب النهاية التي وصفها كثيرون بـ"غير المتوقعة".

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لعدد من نجوم مسلسل "صراع العروش" وردود فعلهم على بعض المشاهد واللقطات من الحلقة الأخيرة في المسلسل.

ظهر في المقاطع المصورة الممثل البريطاني إيمليا كاريك وكيت جارينجتون، الذين لعبوا دور داينيريس تارجرين وجون سنو في المسلسل، حيث سيطرت على وجوههم ملامح الدهشة بعدما علموا بنهاية القصة.

ويظهر المقطع المصور لحظة معرفة "جارينجتون" بأنه سيتعين عليه قتل "أم التنانين" ليمسك برأسه دون أن يصدق ذلك.

يذكر بأن عريضة ضمت أكثر من مليون توقيع، طالبت بأن يكون هناك جزء آخر من المسلسل الشهير.

 

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