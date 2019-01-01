بالفيديو| فيلم "علاء الدين" يتصدر إيرادات السينما.. "بطله مصري"

07:44 م | الإثنين 27 مايو 2019
فيلم علاء الدين

فيلم علاء الدين

كتب: وكالات

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تصدر الفيلم الخيالي الجديد "علاء الدين"، إيرادات السينما في أمريكا الشمالية، في مطلع الأسبوع، مسجلا 86.1 مليون دولار.

والفيلم من بطولة المصري مينا مسعود، ونعومي سكوت، وويل سميث، ومن إخراج جاي ريتشي، وفقا لـ"رويترز".

وتفوق "علاء الدين" على  فيلم الحركة "جون ويك: الفصل الثالث — بارابيلوم"، بعدما تراجع من المركز الأول إلى المركز الثاني هذا الأسبوع محققا إيرادات بلغت 24.4 مليون دولار.

والفيلم بطولة كيانو ريفز، وهالي بيري، وايان ماكشين ومن إخراج تشاد ستاهيلسكي.

كما تراجع فيلم "المنتقمون: لعبة النهاية" (أفنجرز: إند جيم) من المركز الثاني إلى المركز الثالث محققا 16.8 مليون دولار.

الفيلم بطولة روبرت داوني جونيور، وكريس همسورث، وسكارليت جوهانسون وإخراج الأخوين روسو.

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