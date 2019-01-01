ليلة تتويج "ساويرس" و"المحمدي" بأغلى مباراة كرة قدم في العالم

حجز فريق أستون فيلا بطاقة التأهل الأخيرة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز (بريميرليج)، اليوم، عقب التغلب على فريق ديربي كاونتي، في نهائي دورة الصعود للنسخة المقبلة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، بملعب "ويمبلي"، في مباراة توصف بأنها الأغلى في تاريخ اللعبة، إذ ينال الفائز فرصة لحصد 170 مليون جنيه إسترليني على الأقل.

الشوط الأول من عمر المباراة انتهى بتفوق أستون فيلا بهدف دون مقابل سجله أنور الغازي من صناعة أحمد المحمدي، لاعب منتخب مصر، في الدقيقة 44.

وجاء هدف أستون فيلا الثاني في الدقيقة 59 من عمر المباراة، قبل أن يقلص مارتن واغهورن النتيجة ويسجل هدف ديربي كاونتي الوحيد في الدقيقة 81.

كان أستون فيلا، الذي يمتلكه رجل الأعمال المصري ناصف ساويرس، قد أنهى منافسات "تشامبيونشيب" في المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 76 نقطة، بينما أنهى ديربي كاونتي المسابقة في المركز السادس برصيد 74 نقطة.

في حين تأهل "فيلا" إلى نهائي "بلاي أوفس" بعد التغلب على ويست بروميتش بركلات الترجيح، عقب التعادل في مجموع مواجهتي الذهاب والإياب بهدفين لكل فريق، بينما تفوق ديربي كاونتي على ليدز يونايتد بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في مجموع المباراتين.

وتنص لوائح دوري الدرجة الأولى الإنجليزي على تأهل بطل ووصيف المسابقة مباشرة إلى بريميرليج، وحجز نورويتش سيتي وشيفيلد يونايتد هاتين البطاقتين، بينما يلعب أصحاب المراكز من الثالث إلى السادس تصفيات إضافية للتنافس على البطاقة الثالثة.

وتعد المباراة الفاصلة للتأهل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز هي أغلى مباراة في تاريخ كرة القدم، حيث يحصل المتأهل على جوائز مالية تراكمية تبدأ من 170 مليون إسترليني، ويزيد الرقم إلى 300 مليون، إذا تجنب الصاعد من الملحق الهبوط بعد موسمه الأول.

ووفقًا لما قالته صحيفة "جارديان" البريطانية، فإن مبلغ الـ 170 مليون جنيه إسترليني ينقسم إلى 95 مليون جنيه إسترليني من إيرادات اللعب في الدوري الممتاز لموسم 2019-2020، أغلبها من حقوق البث والحقوق التجارية، بالإضافة إلى 75 مليون جنيه إسترليني كمدفوعات في موسمي 2020-2021 و2021-2022 في حال الهبوط مباشرة.