دخلت لإجراء "عملية تجميل" فخرجت بـ4 حواجب

أرادت جامي ليدبيتر (42 سنة) الحصول على وشم للحواجب بشكل دائم، إذ إنها ولدت دون حواجب، إلا أنها صدمت بعد خرروجها من عملية التجميل، فلم تدم سعادتها طويلا.

وبعد أن خضعت "جامي"، لعلمية الوشم، تفاجأت بأنها حصلت على أربعة حواجب بدل اثنين فوق عينيها، الأمر الذي صدمها بشكل كبير، وسبب لها إحراجا كبيرا بين الناس، بحسب "سكاي نيوز عربية".

وظلت "جامي"، لا تغادر منزلها في مدينة كانساس سيتي في ولاية ميسوري بالولايات المتحدة، تجنبا لما يمكن أن تتعرض له من سخرية.

وبلغت قيمة تكلفة عملية الوشم لليدبيتر 250 دولار أمريكيا، ويبدو أنها أصبحت ضحية طبيب هاوٍ على ما يبدو في عمليات التجميل، حيث خضعت للعلاج بتقنية تتضمن رسم الحواجب باستخدام إبر صغيرة أو شفرة صغيرة، لكن هذه الممارسة غير مرخصة لمن هم في حالتها.

وعبرت المرأة عن حزنها جراء ما حدث لها، قائلة: "لا أتمنى حدوث ما جرى لي لأسوأ أعدائي، لقد تدمرت نفسيتي على نحو كبير وشعرت بألم عميق.. وشعرت بالفزع الشديد من نتائج العملية التجميلية.

وبعد كثير من المحاولات من قبل ليدبيتر لإخفاء حاجبيها بالمكياج، تم إحالتها في نهاية المطاف إلى كارا جوتيريز، وهي مختصة وشوم مرخصة، ولها صالون مجهز بكل المعدات اللازمة لإجراء مثل هذه العمليات التجميلية.