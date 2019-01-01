دخلت لإجراء "عملية تجميل" فخرجت بـ4 حواجب

04:00 م | الإثنين 27 مايو 2019
فرجت من عملية التجميل بأربع حواجب

فرجت من عملية التجميل بأربع حواجب

كتب: الوطن

أخبار متعلقة

في واقعة غريبة.. أم تستدعي الشرطة لإجبار ابنها على الذهاب إلى المدرسة

في واقعة غريبة.. أم تستدعي الشرطة لإجبار ابنها على الذهاب إلى المدرسة

واقعة غريبة.. دخلت المستشفى بسبب غيبوية فأنجبت طفلا

واقعة غريبة.. دخلت المستشفى بسبب غيبوية فأنجبت طفلا

بالصور| "حواجب" على شكل "شجرة الميلاد".. آخر تقاليع "الكريسماس"

بالصور| "حواجب" على شكل "شجرة الميلاد".. آخر تقاليع "الكريسماس"

بالصور| "مدام حواجب".. ليست حزينة كما تبدو

بالصور| "مدام حواجب".. ليست حزينة كما تبدو

أرادت جامي ليدبيتر (42 سنة) الحصول على وشم للحواجب بشكل دائم، إذ إنها ولدت دون حواجب، إلا أنها صدمت بعد خرروجها من عملية التجميل، فلم تدم سعادتها طويلا.

وبعد أن خضعت "جامي"، لعلمية الوشم، تفاجأت بأنها حصلت على أربعة حواجب بدل اثنين فوق عينيها، الأمر الذي صدمها بشكل كبير، وسبب لها إحراجا كبيرا بين الناس، بحسب "سكاي نيوز عربية".

وظلت "جامي"، لا تغادر منزلها في مدينة كانساس سيتي في ولاية ميسوري بالولايات المتحدة، تجنبا لما يمكن أن تتعرض له من سخرية.

وبلغت قيمة تكلفة عملية الوشم لليدبيتر 250 دولار أمريكيا، ويبدو أنها أصبحت ضحية طبيب هاوٍ على ما يبدو في عمليات التجميل،  حيث خضعت للعلاج بتقنية تتضمن رسم الحواجب باستخدام إبر صغيرة أو شفرة صغيرة، لكن هذه الممارسة غير مرخصة لمن هم في حالتها.

وعبرت المرأة عن حزنها جراء ما حدث لها، قائلة: "لا أتمنى حدوث ما جرى لي لأسوأ أعدائي، لقد تدمرت نفسيتي على نحو كبير وشعرت بألم عميق.. وشعرت بالفزع الشديد من نتائج العملية التجميلية.

وبعد كثير من المحاولات من قبل ليدبيتر لإخفاء حاجبيها بالمكياج، تم إحالتها في نهاية المطاف إلى كارا جوتيريز، وهي مختصة وشوم مرخصة، ولها صالون مجهز بكل المعدات اللازمة لإجراء مثل هذه العمليات التجميلية.

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

بالفيديو| بعد 14 سنة في غيبوبة.. الأمير السعودي "النائم" يحرّك رأسه

بالفيديو| بعد 14 سنة في غيبوبة.. الأمير السعودي "النائم" يحرّك رأسه

بعد أكثر من 14 عا من دخوله في غيبوبة، أظهر الأمر السعودي الوليد بن خالد والمعروف باسم الأمير النائم بوادر للشفاء وخروجه من الغيبوبة
"السقا هيموت المشاهدين".. سخرية من أحداث القتل في مسلسل ولد الغلابة

"السقا هيموت المشاهدين".. سخرية من أحداث القتل في مسلسل ولد الغلابة

تصدر مسلسل ولد الغلابة للفنان أحمد السقا مواقع البحث على "جوجل"، حيث سخر المشاهدين من حوادث القتل التي وقعت بحلقاته
"شيخ الحارة" يتصدر عناوين الصحف العربية.. استقالة وورطة وعمرة

"شيخ الحارة" يتصدر عناوين الصحف العربية.. استقالة وورطة وعمرة

جدل كبير أثاره برنامج شيخ الحارة، منذ بداية عرض موسمه الحالي، عبر قناة القاهرة والناس
الكشف عن "سر" في علب المشروبات الغازية

الكشف عن "سر" في علب المشروبات الغازية

اكتشف عن طريق مقطع فيديو نشرته شركة "MEL Science"، وجود غلاف بلاستيكي سري، داخل علب الألمونيوم المستخدمه في المياه الغازية، بعد إذابة المعدن باستخدام المنظفات.
لمستخدمي "آيفون".. احذورا تعرضكم للموت خلال استخدامه

لمستخدمي "آيفون".. احذورا تعرضكم للموت خلال استخدامه

تستعرض الوطن أبرز الحوادث التي وقعت لمستخدمي هواتف الأيفون بسبب الشواحن والاستخدام الخاطئ