بالفيديو| مشجع زملكاوي يشعل السوشيال ميديا بفوز الأبيض: "كسبنا"

تداول، أمس، رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأحد مشجعي الزمالك، خلال توثيقه لحظة فرحته بعد فوز ناديه ببطولة الكونفدرالية للمرة الأولى.

بمشاعر إيجابية وفرحة عارمة صحبتها دموع وصرخات، ظهر المشجع بالفيديو، بعدما نشره على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" خلال تواجده باستاد برج العرب، ليتداوله العديد من النشطاء بعد ذلك، بسبب بما أحدثه من جدل بعد ظهوره وهو منهارا بالبكاء بعد فوز الزمالك، مرددا كلمة "كسبنا" التي صحبتها صرخاته، ليكسب صاحب الفيديو تعاطف وإعجاب الكثيرين من رواد "السوشيال ميديا"، بسبب فرحته الكبيرة بفوز ناديه.

واحتفل، ليلة أمس، جماهير الزمالك بحصول النادي على بطولة الكونفدرالية للمرة الأولى، بعدما فاز على نظيره المغربي نهضة البركان بركلات الترجيح 5\3.

وشهد لقاء الزمالك ونهضة بركان شد وجذب بين الفريقين، وكان يحتاج نهضة بركان للتعادل السلبي من أجل حصد اللقب بشكل رسمي، وشهد اللقاء أيضًا طرد مباشر لعمر النمساوي لاعب فريق نهضة بركان بعد تعمد ضرب محمود عبدالمنعم كهربا في وسط ملعب الفريق المغربي، ليلجأ الحكم لتقنية الفيديو ليشهر البطاقة الحمراء في وجه النمساوي.

وحسم الزمالك لقب الكونفدرالية بعد عناء كبير خلال مشوار البطولة، حيث تذيل مجموعته، ومن ثم عاد بقوة في ملحمة كبيرة للاعبي القلعة البيضاء وحقق اللقب لأول مرة في تاريخه، والمرة الثانية للأندية المصري، خاصة بعدما أحرز النادي الأهلي اللقب في 2014 على حساب سيو سبورت الإيفواري عن طريق رأسية عماد متعب، ونجح أحمد سيد زيزو في تسجيل أخر ركلة جزاء للقلعة البيضاء التي قادت الأبيض لنيل اللقب عن جدارة واستحقاق.

وتوج الزمالك بالبطولة الأفريقية رقم 12، حيث حصد الأبيض دوري أبطال أفريقيا 5 مرات، وكأس السوبر الأفريقي 3 مرات، وكأس أفريقيا أبطال الكؤوس مرة واحدة، وكأس الأفرو آسيوية مرة واحدة، بينما حصد أخيرًا بطولة الكونفدرالية على حساب نهضة بركان بعد مباراة ماراثونية للأبيض وبركان.