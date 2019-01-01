50 صورة.. احتفالات جماهير الزمالك ببطولة الكونفدرالية الأفريقية

احتفلت جماهير نادي الزمالك، بالتتويج ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، على حساب فريق نهضة البركان المغربي، بعد انتهاء الوقت الأصلي بتقدم الفريق الأبيض بهدف نظيف، ثم الاحتكام إلى ركلات الترجيح لتنتهي المواجهة في النهاية لمصلحة الزمالك بنتيجة 5-3.

وهنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، المصريين، بمناسبة فوز نادي الزمالك بكأس الكونفدرالية الأفريقية، وقال، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أود أن أشكر الفريقين على الروح الرياضية، والأداء المشرف الذي يعكس قوة الترابط بين الشعبين المصري والمغربي".