50 صورة.. احتفالات جماهير الزمالك ببطولة الكونفدرالية الأفريقية

04:20 ص | الإثنين 27 مايو 2019
إحتفل جماهير نادي الزمالك بعد التتويج ببطولة الكونفدرالية الأفريقية

إحتفل جماهير نادي الزمالك بعد التتويج ببطولة الكونفدرالية الأفريقية

كتب: حاتم سعيد حسن

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رامي صبري يضع شعار نادي الزمالك كحالة له على "واتس آب"

رامي صبري يضع شعار نادي الزمالك كحالة له على "واتس آب"

احتفلت جماهير نادي الزمالك، بالتتويج ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، على حساب فريق نهضة البركان المغربي، بعد انتهاء الوقت الأصلي بتقدم الفريق الأبيض بهدف نظيف، ثم الاحتكام إلى ركلات الترجيح لتنتهي المواجهة في النهاية لمصلحة الزمالك بنتيجة 5-3.

وهنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، المصريين، بمناسبة فوز نادي الزمالك بكأس الكونفدرالية الأفريقية، وقال، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أود أن أشكر الفريقين على الروح الرياضية، والأداء المشرف الذي يعكس قوة الترابط بين الشعبين المصري والمغربي".

  

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