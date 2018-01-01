من الهلال السعودي إلى نهضة بركان.. تقنية الـ"var" تهدي الزمالك بطولتين

توج فريق نادي الزمالك ببطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية، اليوم، للمرة الأولى في تاريخه، عقب الفوز على فريق نهضة بركان بركلات الجزاء الترجيحية، عقب انتهاء الوقت الأصلي بتقدم الأبيض بهدف نظيف، ليصبح نتيجة المباراتين التعادل "1-1".

وسجل الزمالك هدفه الوحيد في مرمى نهضة بركان بفضل تقنية الفيديو "Var"، حيث لجأ حكم المباراة إليها ليحتسب ركلة جزاء على مدافع الفريق المغربي، ويترجمها محمود علاء إلى هدف أعاد به فريقه إلى البطولة مرة أخرى.

تقنية الـ"var" انقذت الزمالك أيضًا خلال مباراة الذهاب التي أقيمت في المغرب الأحد الماضي، من احتساب ضربة جزاء لصالح فريق نهضة بركان المغربي، في الشوط الثاني، بالملعب البلدي، ضمن ذهاب نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وقرر حكم المباراة بعد مشاورته مع حكم الفار أن تكون الكرة ضربة ركنية، لتستمر النتيجة حاليًا التعادل السلبي بين الفريقين.

أمام الهلال السعودي

في أكتوبر 2018، تدخلت تقنية الفيديو مرتين لتسعد الهلال السعودي مرة وتحبطهم مرة أخرى، على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض في السوبر السعودي المصري على كأس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وعاشت جماهير الهلال أوقاتًا عصيبة في المباراة، بعد أن أنهى الزمالك الشوط الأول لصالحه بهدفين نظيفين، قبل أن يتمكن السوري عمر خربين من تعديل النتيجة، إلا أن الأفراح الزرقاء تأخرت بعدما تردد الحكم الألماني فيلكس في احتساب الهدف قبل أن يعتمده رسميًّا باتصال من الحكام المساعدين في تقنية الفيديو الذين أكدوا صحة الهدف بعد عبور الكرة خط المرمى.

وتواصلت الإثارة خلال المباراة، وبلغت ذروتها في الوقت المحتسب بدل الضائع، حينما نجح علي البليهي في هز شباك الزمالك لتنطلق الأفراح في المدرج الأزرق، غير أن الفرحة لم تدم طويلاً، إذ سرعان ما تدخلت تقنية الفيديو مرة أخرى لتلغي الهدف بداعي التسلل.