آخرها نهضة بركان.. الزمالك قاهر فرق شمال أفريقيا في الكونفيدرالية

حقق فريق الزمالك بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، للمرة الأولى في تاريخه، عقب الفوز على فريق نهضة بركان المغربي، بركلات الجزاء الترجيحية، عقب انتهاء الوقت الأصلي بهدف نظيف للقلعة البيضاء، ليتعادل الفريقين "1-1" بمجموع المباراتين.

ويواصل الزمالك بهذا الفوز نتائجه المميزة أمام فرق شمال أفريقيا، التي لا يعرف الهزيمة أمامها خلال مشواره في البطولة.

ونستعرض لكم تفوق الزمالك على فرق شمال أفريقيا خلال مشواره بالبطولة:

اتحاد طنجة

نجح الزمالك في الصعود إلى دور المجموعات من البطولة على حساب الفريق المغربي، بعد أن تعادل معه سلبيًا في لقاء الذهاب، فيما تفوق عليه في الإياب بثلاثة أهداف مقابل هدف.

نصر حسين داي

على الرغم من تعادل الزمالك مع الفريق الجزائري ذهابًا وإيابًا، إلا أن التعادل الأخير في لقاء الإياب، كان سببًا في صعود الزمالك أول مجموعته، وإقصاء نصر حسين داي من البطولة.

حسنية أغادير

فريق مغربي آخر نجح فريق الزمالك في الإطاحة به، وذلك خلال الدور ربع النهائي من البطولة.

وتعادل الفريقان ذهابًا 0-0، قبل أن ينجح الزمالك في الفوز بهدف وحيد، بمباراة العودة على ملعب برج العرب.

النجم الساحلي

كان الفريق التونسي العريق آخر ضحايا الزمالك في البطولة من فرق شمال أفريقيا قبل نهضة بركان.