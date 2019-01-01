فابريجاس "عربي" من أجل عيون قصي خولي و"5 ونص"

نشر اللاعب الإسباني سيسك فابريجاس ونجم نادي موناكو الفرنسي، صورة مع الممثل السوري قصي خولي، عبر فيها عن إعجاب هو زوجته بالفنان السوري ومسلسله الجديد "5 ونص" الذي يُعرض في رمضان الحاليّ.

وكتب فابريجاس تغريدة باللغة العربية على "تويتر": "مع قصي خولي الممثل رقم واحد في الوطن العربي لحبيبتي دانييلا في أجمل مسلسل عربي خمسة ونص"، مضيفا، "كل التوفيق وإن شاء الله يخلص العمل بسرعة لحتى مرتي ترجع تعطيني شوية من اهتمامها المتعود عليه".

ويظهر خولي في مسلسل "5 ونص" مع الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم والممثل السوري معتصم السوري، بالإضافة إلى كوكبة من النجوم، ويُعرض خلال شهر رمضان الحالي.

يذكر أن فابريجاس متزوج من اللبنانية الأصل دانييلا سمعان، ولديه منها ولدان وبنت، وقد انتقل إلى نادي موناكو الفرنسي قادما من تشيلسي في يناير الماضي.