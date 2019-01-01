الثلاثاء.. الكعبة المشرفة على موعد مع ظاهرة فلكية فريدة من نوعها

تشهد السعودية ظاهرة فلكية فريدة من نوعها، حيث تتعامد الشمس على الكعبة المشرفة، وستكون مرتفعة بمقدار 90 درجة عن أفق مكة، ليختفى ظل الكعبة لحظة رفع أذان الظهر، وذلك بعد غد، الثلاثاء.

وقال الباحث الفلكي محمد رضا العصفور، إنه يستفاد من هذه الظاهرة تحديد اتجاه القبلة بشكل دقيق من أي مكان حول العالم، وذلك بنصب عصا بشكل عمودي على أرض مستوية وقت التعامد، حيث سيكون الاتجاه المعاكس للظل هو اتجاه القبلة، بحسب "روسيا اليوم".

وحذر "العصفور" من النظر إلى الشمس مباشرة، حيث تسبب أشعتها الحادة أضرارا جسيمة للعين خاصة في الدول التي تكون فيها معدلات التعرض لضوء النهار طويلة كدول الخليج.

وأوضح أن هذا التحذير ينطبق كذلك على الرغبة في مشاهدة أي ظاهرة تتعلق بالشمس، بما في ذلك الكسوف، حيث يجب استخدام النظارات والمرشحات الخاصة، لحماية العين من أشعة الشمس الضارة.

وتتكرر هذه الظاهرة مرتين كل عام خلال حركة الشمس الظاهرية السنوية بين الصيف والشتاء وانتقالها من خط الاستواء إلى مدار السرطان في نهاية شهر مايو ومنتصف شهر يوليو من كل عام يومي 28 مايو و14 يوليو.