"الملك فاروق" يؤازر الزمالك أمام نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

نشرت الصفحة الرسمية لموقع الملك فاروق، عبر موقع "فيس بوك"، صورة للملك مرفقة بشعار نادي الزمالك وعبارة "إفريقيا يا زمالك"، قبل ساعات من مباراة الفريق الأبيض المرتقبة أمام نظيره نهضة بركان المغربي، في إياب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية.

وكتبت صفحة موقع الملك فاروق تعليقًا على الصورة: "التوفيق لنادي الزمالك الملكي بالفوز بكأس الكونفدرالية".

وكان نادي الزمالك حمل اسم "فاروق"، بعد الفوز الساحق على الأهلي بسداسية نظيفة أمام أنظار الملك فاروق ليكون التغيير الثاني في اسم الزمالك، بعدما كان يعرف باسم "المختلط"، وتم تغيير الاسم للمرة الثالثة إلى الزمالك بعد قيام ثورة 1952 ورحيل الملك عن مصر.

ويتسلح أصحاب الرداء الأبيض بـ60 ألف مشجع، من المنتظر أن يتواجدوا بملعب برج العرب لتدعيم الفريق الأبيض لحصد اللقب واستعادة التربع على العرش الأفريقي، في حين حذر جروس خط الدفاع من الهجمات المرتدة للفريق المغربي خوفاً من تلقي هدف ينهي آمال الفريق الأبيض في حصد اللقب.

وحرص جروس على توجيه تعليمات خاصة لحازم إمام وحميد أحداد، خاصة أنهما لم يشاركا أساسيين في كثير من المواجهات السابقة، مشدداً على ضرورة ظهورهما بمستوى قوي وتنفيذ ما يطلب منهما، كما شدد على "إمام" عدم افتعال أي أزمات من شأنها الضرر بالفريق، كما طالب جميع اللاعبين بعدم استعجال تسجيل الأهداف.

ويسعى الفريق الأبيض بقيادة مديره الفني السويسري كريستيان جروس، لتعويض خسارته في مباراة الذهاب بالمغرب بهدف دون رد، من خلال الفوز بهدفين دون رد لحصد لقب البطولة للمرة الأولى في تاريخ القلعة البيضاء، لكن "قائمة الإصابات" الطويلة بمثابة تحدٍ كبير هذه الليلة.