"الملك فاروق" يؤازر الزمالك أمام نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

07:31 م | الأحد 26 مايو 2019
الزمالك - نهضة بركان

الزمالك - نهضة بركان

كتب: أحمد محمد عبدالباسط

أخبار متعلقة

عسيلي يدعم الزمالك خلال مباراته أمام نهضة بركان: قلبي معاك

عسيلي يدعم الزمالك خلال مباراته أمام نهضة بركان: قلبي معاك

بالصور| زحف كبير لجماهير الزمالك لبرج العرب قبل مباراة نهضة بركان

بالصور| زحف كبير لجماهير الزمالك لبرج العرب قبل مباراة نهضة بركان

الزمالك ضد نهضة بركان.. أحداد يقود التشكيل المتوقع في نهائي الكونفدرالية

الزمالك ضد نهضة بركان.. أحداد يقود التشكيل المتوقع في نهائي الكونفدرالية

"زفة" مصرية مغربية لاستقبال نهضة بركان والزمالك يغرى لاعبيه ماديًا للفوز باللقب

"زفة" مصرية مغربية لاستقبال نهضة بركان والزمالك يغرى لاعبيه ماديًا للفوز باللقب

نشرت الصفحة الرسمية لموقع الملك فاروق، عبر موقع "فيس بوك"، صورة للملك مرفقة بشعار نادي الزمالك وعبارة "إفريقيا يا زمالك"، قبل ساعات من مباراة الفريق الأبيض المرتقبة أمام نظيره نهضة بركان المغربي، في إياب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية.

وكتبت صفحة موقع الملك فاروق تعليقًا على الصورة: "التوفيق لنادي الزمالك الملكي بالفوز بكأس الكونفدرالية".

وكان نادي الزمالك حمل اسم "فاروق"، بعد الفوز الساحق على الأهلي بسداسية نظيفة أمام أنظار الملك فاروق ليكون التغيير الثاني في اسم الزمالك، بعدما كان يعرف باسم "المختلط"، وتم تغيير الاسم للمرة الثالثة إلى الزمالك بعد قيام ثورة 1952 ورحيل الملك عن مصر.

ويتسلح أصحاب الرداء الأبيض بـ60 ألف مشجع، من المنتظر أن يتواجدوا بملعب برج العرب لتدعيم الفريق الأبيض لحصد اللقب واستعادة التربع على العرش الأفريقي، في حين حذر جروس خط الدفاع من الهجمات المرتدة للفريق المغربي خوفاً من تلقي هدف ينهي آمال الفريق الأبيض في حصد اللقب.

وحرص جروس على توجيه تعليمات خاصة لحازم إمام وحميد أحداد، خاصة أنهما لم يشاركا أساسيين في كثير من المواجهات السابقة، مشدداً على ضرورة ظهورهما بمستوى قوي وتنفيذ ما يطلب منهما، كما شدد على "إمام" عدم افتعال أي أزمات من شأنها الضرر بالفريق، كما طالب جميع اللاعبين بعدم استعجال تسجيل الأهداف.

ويسعى الفريق الأبيض بقيادة مديره الفني السويسري كريستيان جروس، لتعويض خسارته في مباراة الذهاب بالمغرب بهدف دون رد، من خلال الفوز بهدفين دون رد لحصد لقب البطولة للمرة الأولى في تاريخ القلعة البيضاء، لكن "قائمة الإصابات" الطويلة بمثابة تحدٍ كبير هذه الليلة.

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

بالفيديو| بعد 14 سنة في غيبوبة.. الأمير السعودي "النائم" يحرّك رأسه

بالفيديو| بعد 14 سنة في غيبوبة.. الأمير السعودي "النائم" يحرّك رأسه

بعد أكثر من 14 عا من دخوله في غيبوبة، أظهر الأمر السعودي الوليد بن خالد والمعروف باسم الأمير النائم بوادر للشفاء وخروجه من الغيبوبة
"السقا هيموت المشاهدين".. سخرية من أحداث القتل في مسلسل ولد الغلابة

"السقا هيموت المشاهدين".. سخرية من أحداث القتل في مسلسل ولد الغلابة

تصدر مسلسل ولد الغلابة للفنان أحمد السقا مواقع البحث على "جوجل"، حيث سخر المشاهدين من حوادث القتل التي وقعت بحلقاته
استشاري سعودي يحذر من النوم بعد الفجر: "قد يؤدي للوفاة"

استشاري سعودي يحذر من النوم بعد الفجر: "قد يؤدي للوفاة"

حذر أستاذ واستشاري سعودي في أمراض الصدر واضطرابات النوم ، من النوم بعد الفجر لأانه قد يؤدي إلى الوفاة
"شمس لا شعاع لها".. تعرف على علامات ليلة القدر

"شمس لا شعاع لها".. تعرف على علامات ليلة القدر

هناك بعض العلامات التي تحدث عنها الرسول الكريم ليبدأ المسلمون في تحريها وتبينها عن ليلة القدر
الكشف عن "سر" في علب المشروبات الغازية

الكشف عن "سر" في علب المشروبات الغازية

اكتشف عن طريق مقطع فيديو نشرته شركة "MEL Science"، وجود غلاف بلاستيكي سري، داخل علب الألمونيوم المستخدمه في المياه الغازية، بعد إذابة المعدن باستخدام المنظفات.