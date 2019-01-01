من "البيض المدحرج" لشيخ الحارة.. بسمة وهبة في مرمى السوشيال ميديا

أثارت بسمة وهبة، في الفترة الأخيرة، جدل تفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع بدء حلقات برنامجها "شيخ الحارة"، عبر قناة "القاهرة والناس"، في رمضان الحالي، ومع تصريحها بخصوص فاتورة السحور بمطعم تمتلكه بتكلفة 1000 جنيه.

البداية مع تفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل مع انتشار صورة لفاتورة وجبة سحور بأحد المطاعم تكلفت 1000 جنيه، تداولها رواد تلك المواقع بموجة من السخرية، لتعلق بسمة وهبة صاحبة المطعم الذي أصدر فاتورة سحور لأربعة أفراد قيمتها 926 جنيها، إنها ليست موجودة في المطعم طوال الوقت، بسبب عملها في الإعلام، والظهور دائما على شاشة الفضائيات سواء في رمضان أو قبله، وشقيقها هو من يُدير المطعم.

وأضافت "وهبة"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، الذي يُعرض على شاشة "الحدث اليوم"، مع الإعلامي سيد علي، اليوم، "أنا وأخويا عاملين المطعم ده منذ تقريبا 10 سنوات، وهو مطعم سياحي أكثر من كونه كافيه"، موضحة أن المطعم تابع لغرفة السياحة وليس للحي، "أسعار المطعم مش بحطها بمزاجي".

وتابعت: "فوجئت بحملة ممنهجة ضدي، أنا مش عارفة أنا عملت إيه، مقدرش أشير بأصابع الاتهام لحد، المطعم فيه 99 موظفا على مستوى لائق لخدمة السائح، عاملين سمعة للبلاد اللي بره، الأجانب بيحجزوا من بره قبل ما ييجوا مصر".

ولم يقتصر الأمر عند ذلك، وتابع عدد كبير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي، حلقات برنامجها "شيخ الحارة" الذي استضاف الفنانين أحمد سعد وسمية الخشاب ليتداولوا ما جاء بها بشكل ساخر وآخر مهاجما البرنامج.

واستضافت بسمة وهبة، الفنان أحمد سعد في برنامجها "شيخ الحارة" عبر قناة "القاهرة والناس"، ليتحدث عن أسرار انفصاله عن الفنانة سمية الخشاب مؤخرا، مشيرًا إلى أن "منزل" كان شرارة الأزمة بينهما لينتهي الأمر بالطلاق، قائلا: "اشتريت منزلا وكتبته باسمها على أن تنقل ملكيته له لاحقا، وعندما طلبت منها نقل الملكية رفضت رغم سدادي لجزء كبير من أقساط الشقة، وعرضت علي أن تحصل عليها مقابل دفعها لي شيك بربع ثمنها".

كذلك اتهم أحمد سعد سمية الخشاب بسرقة لحن أغنية "قلبي يا ناس" منه، لتفجر هذه التصريحات أزمات وتعجب كثيرين، واكتفت سمية بالصمت معلقة عبر حسابها على "إنستجرام": "عندي رد بس الأسود لا ترد على الكلاب".

وبعد ذلك استضافت بسمة وهبة، الفنانة سمية الخشاب، ببرنامج "شيخ الحارة" التي وصفت حياتها الزوجية مع الفنان أحمد سعد، بأنها كانت تعيش في خطر، وتفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تصريحات الجانبين في حلقات البرنامج مما أثار حالة من الجدل.

ومن الحلقات التي أثارت الجدل مرة أخرى، حينما استضافت بسمة وهبة، الفنان ماجد المصري، الذي تحدث عن موقف شخصي مع أحد أصدقائه، رآها البعض أنها تحمل إساءات للأفارقة.