السعودية تنظم عرض "سوبر شودوان" للمصارعة الحرة رابع أيام العيد

12:59 ص | الأحد 26 مايو 2019
آندر تيكر

آندر تيكر

كتب: الوطن

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نشرت الهيئة العامة للرياضة السعودية، إعلانًا عن استضافتها عدد من نجوم المصارعة الحرة، رابع أيام عيد الفطر المبارك، الموافق 7 يونيو.

ووفقًا لما ذكرت "سبوتنيك"، فالعرض المعروف باسم "سوبر شودوان" الذي سيقام في السعودية، يعتبر الثاني من نوعه بعد إطلاقه العام الماضي في أستراليا.

يشهد العرض وجود عددا من نجوم المصارعة الحرة، بينهم: آندر تيكر، وتربيل إتش، وراندي أورتن، وإيه جي ستايلز وعدد من المصارعين.

ومن المقرر إقامة العرض على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.

يشار إلى أن عرض "سوبر شوداون" هو الثالث في المملكة العربية السعودية والثاني في جدة.

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