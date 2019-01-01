"لصوص لكن ظرفاء".. سرقوا منزلا ورتبوه قبل مغادرتهم في أمريكا

مواقف طريفة تحدث لبعض اللصوص حول العالم، وتضعهم محل للسخرية، مثلما فعل مؤخرا عدد من اللصوص بولاية "ماساتشوستس" الأمريكية.

ووفقًا لما ذكرت محطة الإذاعة الأمريكية "wibc"، أن نايت رومان، عاد إلى منزله ليفاجأ بسرقة محتوياته لكنه لاحظ أمرًا غريبً بعض الشىء، وهو ترتيب اللصوص للمنزل بشكل كامل وتنظيفه.

وأوضح صاحب المنزل "رومان"، أنه لم يلاحظ حتى الآن المسروق من منزله، وأنه نسي تشغيل كاميرات المراقبة بالمنزل في ذلك اليوم، كما قام "رومان"، بتصوير منزله بعدما رتبه اللصوص ونشر الصور على صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك".

وقال "رومان" للشرطة، أنه مازال مندهشا من فعل اللصوص، كما أنه ل يشتبه في أحد حتى الآن.