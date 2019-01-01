Parasite يقتنص السعفة الذهبية وAtlantics يفوز بالجائزة الكبرى في "كان"

فاز فيلم الكوميديا السوداء "Parasite "، للمخرج الكوري الجنوبي بونج جون-هو بجائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي يوم السبت.

كما فاز فيلم Atlantics الذي يتناول حياة المهاجرين للمخرجة الفرنسية السنغالية ماتي ديوب بالجائزة الكبرى في المهرجان،