Parasite يقتنص السعفة الذهبية وAtlantics يفوز بالجائزة الكبرى في "كان"

بونج وجون
فاز فيلم الكوميديا السوداء "Parasite "، للمخرج الكوري الجنوبي بونج جون-هو بجائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي يوم السبت.
كما فاز فيلم Atlantics الذي يتناول حياة المهاجرين للمخرجة الفرنسية السنغالية ماتي ديوب بالجائزة الكبرى في المهرجان،
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