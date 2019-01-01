أنطونيو بانديراس يحصد لقب أفضل ممثل بمهرجان "كان" السينمائي

شهد مهرجان "كان" السينمائي في دورته الـ 72 المقامة تلك الأيام بمدينة كان الفرنسية، فوز الفنان الإسباني أنطونيو بانديراس بجائزة أفضل ممثل بالمهرجان وذلك عن دوره في فيلم pain and glory.

ووفقًا لما ذكر موقع "rte.ie" الإيرلندي، أن "بانديراس" صرح بأنه قرر مواجهة نفسه والانتصار عليها بإثبات قدراته الفنية أمام جمهوره في ذلك العمل.

في الفيلم، الذي يقوم أيضًا ببطولته بينيلوبي كروز، يلعب بانديراس دور مخرجًا يفكر في الخيارات التي اتخذها في الحياة مع اقتراب الماضي والحاضر من حوله.

ويعتبر "بانديراس" ممثل ومخرج ومنتج إسباني شهير، قدم العشرات من الأعمال المميزة خلال مشواره الفني، ليصبح واحدًا من نجوم هوليوود، كما أنه بعيدا عن الفن، قام بوضع اسمه على إحدى علامات العطور الإسبانية الشهيرة.