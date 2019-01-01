أنطونيو بانديراس يحصد لقب أفضل ممثل بمهرجان "كان" السينمائي

09:44 م | السبت 25 مايو 2019
أنطونيو بانديراس

أنطونيو بانديراس

كتب: منة الصياد

أخبار متعلقة

القائمة الكاملة| الفائزون بجوائز الدورة الـ72 من مهرجان كان السينمائي

القائمة الكاملة| الفائزون بجوائز الدورة الـ72 من مهرجان كان السينمائي

مدير مهرجان كان يرد على الهجوم على آلان ديلون بشأن تكريمه

مدير مهرجان كان يرد على الهجوم على آلان ديلون بشأن تكريمه

السينما العربية تغزو مهرجان «كان» بـ11 فيلماً فى 6 أقسام.. والمشاركة المصرية تقتصر على «فخ»

السينما العربية تغزو مهرجان «كان» بـ11 فيلماً فى 6 أقسام.. والمشاركة المصرية تقتصر على «فخ»

"فخ".. تعرف على الفيلم المصري الوحيد المشارك في مهرجان "كان"

"فخ".. تعرف على الفيلم المصري الوحيد المشارك في مهرجان "كان"

شهد مهرجان "كان" السينمائي في دورته الـ 72 المقامة تلك الأيام بمدينة كان الفرنسية، فوز الفنان الإسباني أنطونيو بانديراس بجائزة أفضل ممثل بالمهرجان وذلك عن دوره في فيلم pain and glory.

ووفقًا لما ذكر موقع "rte.ie" الإيرلندي، أن "بانديراس" صرح بأنه قرر مواجهة نفسه والانتصار عليها بإثبات قدراته الفنية أمام جمهوره في ذلك العمل.

في الفيلم، الذي يقوم أيضًا ببطولته بينيلوبي كروز، يلعب بانديراس دور مخرجًا يفكر في الخيارات التي اتخذها في الحياة مع اقتراب الماضي والحاضر من حوله.

ويعتبر "بانديراس" ممثل ومخرج ومنتج إسباني شهير، قدم العشرات من الأعمال المميزة خلال مشواره الفني، ليصبح واحدًا من نجوم هوليوود، كما أنه بعيدا عن الفن، قام بوضع اسمه على إحدى علامات العطور الإسبانية الشهيرة.

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

"وصفة سحرية".. شيف فرنسي يقلي البطاطس بالماء بدل الزيت

"وصفة سحرية".. شيف فرنسي يقلي البطاطس بالماء بدل الزيت

الشيف الفرنسي بيير مارشيسو، قدم وصفته السحرية للبطاطس المقلية في الماء بدل الزيت
4 يونيو موعد عيد الفطر.. والحسابات الفلكية تقطع بوجود الهلال

4 يونيو موعد عيد الفطر.. والحسابات الفلكية تقطع بوجود الهلال

تعد رؤية هلال شهر شوال للعام الهجري الحالي 1440، وسائر الأشهر الهجرية في مصر وعدد من الدول الإسلامية، أساس ثبوت غرة الشهر القمري من عدمه....
"ابعدوا عن وشهم دلوقتي".. 3 أبراج عصبية تجنبوها بسبب طقس اليوم

"ابعدوا عن وشهم دلوقتي".. 3 أبراج عصبية تجنبوها بسبب طقس اليوم

نصحت خبيرة الأبراج عبير فؤاد بتجنب ثلاث أبراج من بينهم الحمل في طقس اليوم الحار لما يشعرون به من ضغط يتحول إلى عصبية وعنف
استشاري سعودي يحذر من النوم بعد الفجر: "قد يؤدي للوفاة"

استشاري سعودي يحذر من النوم بعد الفجر: "قد يؤدي للوفاة"

حذر أستاذ واستشاري سعودي في أمراض الصدر واضطرابات النوم ، من النوم بعد الفجر لأانه قد يؤدي إلى الوفاة
تعرف على "Hongmeng".. نظام هواوي الجديد

تعرف على "Hongmeng".. نظام هواوي الجديد

تستعرض الوطن معلومات عن نظام هواوي التشغيلي الجديد لمواجهة أزمة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.