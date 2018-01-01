6 معلومات عن فيلم "باراسايت" الفائز بالسعفة الذهبية في "كان"

09:31 م | السبت 25 مايو 2019
المخرج الكوري الجنوبي بونج جون

المخرج الكوري الجنوبي بونج جون

كتب: أحمد محمد عبدالباسط

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حصد فيلم المخرج الكوري الجنوبي بونج جون-هو "الطفيلي" أو ما يعرف باسم (باراسايت) على جائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان.

والسعفة الذهبية هي أعلى جائزة تمنح لفيلم في مهرجان كان السينمائي، بدأ منح هذه الجائزة في العام 1955.

وتستعرض "الوطن" في التقرير التالي، عدد من المعلومات حول فيلم "باراسايت":

- يرصد قصة عائلة فقيرة من فئة الطبقة الدنيا تحاول تحسين وضعها الاجتماعي من خلال التسلل إلى أسرة غنية بالعمل كخدم لديها.

- يصنف الفيلم ضمن نوعية الكوميديا السوداء.

- بدأ تصوير الفيلم في 18 مايو 2018، واستمر تصويره على مدار 77 يومًا، حيث انتهى الفريق من عملية التصوير في 19 سبتمبر 2018.

- اشتهر المخرج الكوري الجنوبي بفيلميه السابقين "سنوبرجر" و"أوكجا" الذي عرض في مهرجان كان عام 2017.

- يعتبر بونج جون أول مخرج كوري يفوز بالجائزة الكبرى في مهرجان كان السينمائي

- فيلم الطفيلي هو أول فيلم كوري يفوز بجائزة السعفة الذهبية.

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