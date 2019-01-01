القائمة الكاملة| الفائزون بجوائز الدورة الـ72 من مهرجان كان السينمائي

09:24 م | السبت 25 مايو 2019
الدورة الـ72 من مهرجان كان السينمائي

الدورة الـ72 من مهرجان كان السينمائي

كتب: الوطن

أخبار متعلقة

"فخ".. تعرف على الفيلم المصري الوحيد المشارك في مهرجان "كان"

"فخ".. تعرف على الفيلم المصري الوحيد المشارك في مهرجان "كان"

3 مخرجات عرب يخوضن التجارب الأولى في مهرجان كان السينمائي

3 مخرجات عرب يخوضن التجارب الأولى في مهرجان كان السينمائي

السينما العربية تغزو مهرجان «كان» بـ11 فيلماً فى 6 أقسام.. والمشاركة المصرية تقتصر على «فخ»

السينما العربية تغزو مهرجان «كان» بـ11 فيلماً فى 6 أقسام.. والمشاركة المصرية تقتصر على «فخ»

مدير مهرجان كان يرد على الهجوم على آلان ديلون بشأن تكريمه

مدير مهرجان كان يرد على الهجوم على آلان ديلون بشأن تكريمه

بعد 12 يوما أسدل الستار الليلة على الدورة الـ72 من مهرجان كان السينمائي الدولي، والتي كانت من أهم الدورات بمشاركة مجموعة كبيرة من المخرجين الأبرز حول العالم، وأعلن منذ قليل عن أسماء الفائزين بالدورة الحالية، والتي جاءت كالتالي:

- جائزة أفضل إخراج كانت من نصيب فيلم " Young Ahmed" للأخوين داردين.

- أفضل سيناريو سيلين سكياما عن فيلم " Portrait of a Lady on Fire"

- فاز بجائزة أفضل ممثل أنطونيو بانديراس عن فيلم "Pain and Glory"

- فازت بجائزة أفضل ممثلة إميلي بيتشام عن فيلم "Little Joe"

- حصل على جائزة أفضل فيلم Parasite

- حصد جائزة لجنة التحكيم الفيلمين "Les Misérables" و" Bacurau" "مناصفة"

- فاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة فيلم "لا بد أن تكون هي الجنة" لإيليا سليمان

- حصل فيلم Atlantics على جائزة لجنة التحكيم الكبرى

- فاز فيلم Our Mothers على جائزة الكاميرا الذهبية

- حصل The Distance Between Us and the Sky على جائزة أفضل فيلم قصير

- حصد "فيلم قصير" Monster God جائزة لجنة التحكيم

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

"وصفة سحرية".. شيف فرنسي يقلي البطاطس بالماء بدل الزيت

"وصفة سحرية".. شيف فرنسي يقلي البطاطس بالماء بدل الزيت

الشيف الفرنسي بيير مارشيسو، قدم وصفته السحرية للبطاطس المقلية في الماء بدل الزيت
4 يونيو موعد عيد الفطر.. والحسابات الفلكية تقطع بوجود الهلال

4 يونيو موعد عيد الفطر.. والحسابات الفلكية تقطع بوجود الهلال

تعد رؤية هلال شهر شوال للعام الهجري الحالي 1440، وسائر الأشهر الهجرية في مصر وعدد من الدول الإسلامية، أساس ثبوت غرة الشهر القمري من عدمه....
"ابعدوا عن وشهم دلوقتي".. 3 أبراج عصبية تجنبوها بسبب طقس اليوم

"ابعدوا عن وشهم دلوقتي".. 3 أبراج عصبية تجنبوها بسبب طقس اليوم

نصحت خبيرة الأبراج عبير فؤاد بتجنب ثلاث أبراج من بينهم الحمل في طقس اليوم الحار لما يشعرون به من ضغط يتحول إلى عصبية وعنف
استشاري سعودي يحذر من النوم بعد الفجر: "قد يؤدي للوفاة"

استشاري سعودي يحذر من النوم بعد الفجر: "قد يؤدي للوفاة"

حذر أستاذ واستشاري سعودي في أمراض الصدر واضطرابات النوم ، من النوم بعد الفجر لأانه قد يؤدي إلى الوفاة
تعرف على "Hongmeng".. نظام هواوي الجديد

تعرف على "Hongmeng".. نظام هواوي الجديد

تستعرض الوطن معلومات عن نظام هواوي التشغيلي الجديد لمواجهة أزمة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.