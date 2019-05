القائمة الكاملة| الفائزون بجوائز الدورة الـ72 من مهرجان كان السينمائي

بعد 12 يوما أسدل الستار الليلة على الدورة الـ72 من مهرجان كان السينمائي الدولي، والتي كانت من أهم الدورات بمشاركة مجموعة كبيرة من المخرجين الأبرز حول العالم، وأعلن منذ قليل عن أسماء الفائزين بالدورة الحالية، والتي جاءت كالتالي:

- جائزة أفضل إخراج كانت من نصيب فيلم " Young Ahmed" للأخوين داردين.

- أفضل سيناريو سيلين سكياما عن فيلم " Portrait of a Lady on Fire"

- فاز بجائزة أفضل ممثل أنطونيو بانديراس عن فيلم "Pain and Glory"

- فازت بجائزة أفضل ممثلة إميلي بيتشام عن فيلم "Little Joe"

- حصل على جائزة أفضل فيلم Parasite

- حصد جائزة لجنة التحكيم الفيلمين "Les Misérables" و" Bacurau" "مناصفة"

- فاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة فيلم "لا بد أن تكون هي الجنة" لإيليا سليمان

- حصل فيلم Atlantics على جائزة لجنة التحكيم الكبرى

- فاز فيلم Our Mothers على جائزة الكاميرا الذهبية

- حصل The Distance Between Us and the Sky على جائزة أفضل فيلم قصير

- حصد "فيلم قصير" Monster God جائزة لجنة التحكيم