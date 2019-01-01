بالفيديو| فتاة صينية تصفع حبيبها أمام المارة 52 مرة بسبب "هاتف"

وجهت فتاة صينية إلى حبيبها 52 صفعة على وجهه أمام المارة بأحد الشوارع، وذلك بسبب عدم إ هداؤه لها هاتف محمول جديدا.

ووفقًا لما نقلت "سبوتنيك" عن موقع "إنديا تايمز" الهندي، أن الشاب لم يهدي حبيبته هاتفا جديدا في يوم عيد الحب الصيني، وهو ما أغضبها بشدة، وجعلها تصفعه أمام المارة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو ظهرت به الفتاة خلال صفعها لحبيها بمقاطعة سيتشوان الصينية، حيث ظهر الشاب خلال استقباله للصفعات في هدوء تام دون أي رد فعل أمام المارة.

وبعد أن التف الناس حول الفتاة وحبيبها، وصل رجال الشرطة إلى مكان الواقعة، لتهدئة الأمور، ليفاجئوا بدفاع الشاب عن حبيبته.