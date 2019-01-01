محمد صلاح تعرض للتهديد لإصراره على صيام رمضان

قال اللاعب التشيلي مارسيلو دياز، نجم بازل السويسري مفاجأة تتعلق بالدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، خلال وجوده في بداية مشواره الاحترافي بين صفوف النادي السويسري.

وكشف دياز، فى تصريحات نقلتها صحيفة "ElDeportivoLT": "محمد صلاح لاعب جيد، لكن لم أتوقع أن يصل إلى المكانة التي يتمتع بها في الوقت الحالي".

وكشف مارسيلو دياز عن واقعة تعرض لها محمد صلاح مع أحد مدربي نادي بازل بسبب إصراره على الصيام في شهر رمضان المبارك، قائلا: "مدرب بازل هدد محمد صلاح بالجلوس على مقاعد البدلاء حال إصراره على الصيام".

ويستعد محمد صلاح حاليا لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا رفقة فريقه ليفربول، للمرة الثانية على التوالي، 1 يونيو المقبل، على ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد أمام فريق توتنهام هوتسبير في نهائي إنجليزي خالص.