"السقا هيموت المشاهدين".. سخرية من أحداث القتل في مسلسل ولد الغلابة

شهدت الحلقة التاسعة عشرة من مسلسل "ولد الغلابة"، الذي يُعرض على شاشة "mbc مصر"، أحداثا ساخنة حيث قتل عبد القادر في محبسه بسم عيسى الذي يجسد شخصيته أحمد السقا، وفرح التي تجسد شخصيتها مي عمر، كما استدرج الثنائي "عيد" مصطفى عباس، شقيق عبدالقادر، وتمكنا من قتله عن طريق الخنق بالـ"كوفية" حتى الموت.

مسلسل ولد الغلابة الحلقة 19: عيسى يقتل عبدالقادر وشقيقه

وتصدرت الحلقة، التي عرضت أمس، من المسلسل مواقع البحث على "جوجل"، حيث سخر المشاهدين من كثرة حوادث القتل التي وقعت بحلقات "ولد الغلابة".

وسخرت إحدى التغريدات قائلة: "أحمد السقا شويه وهيقتل المشاهدين عشان عارفين سره" وذكرت تغريدة أخرى: "ولد الغلابة بقى مجرم يا باشا".

فيما سخر تغريدة من اسم المسلسل وحوادث القتل في الحلقات قائلة: "ولد الغلابة وقاتل نص اللي في المسلسل امال لو مش ولد الغلابة كان عمل فينا إيه"، وعلى المنوال نفسه كتب مستخدم آخر: "السقا قاتل 4 لحد دلوقتي واسمه ولد الغلابه اومال لو ولد الحرام كان عمل إيه". وقال حساب آخر: "ومات الممثلون جميعا ثم مات المنتج والمخرج وحينما عرض المسلسل على التلفاز مات المشاهدون جميعا".

تدور أحداث "ولد الغلابة" حول رجل صعيدي يُدعى (عيسى) يؤدي دوره الفنان أحمد السقا، يعاني الفقر، ويضطر للعمل في مهنتين بسبب الظروف المادية التي يتعرض لها خلال الأحداث، الأولى مدرس بإحدى المدارس الحكومية، والثانية سائق تاكسي لدى (ضاحي)، ومع تصاعد الأحداث يُجبر على فعل أشياء تتعارض مع مبادئه، وتشتعل الحرب بينه وبين (ضاحي).