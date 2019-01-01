سيلفستر ستالون يكشف مفاجأة عن بداياته في السينما

05:14 م | السبت 25 مايو 2019
الممثل الأمريكي نجم أفلام الحركة سيلفستر ستالون

الممثل الأمريكي نجم أفلام الحركة سيلفستر ستالون

كتب: الوطن

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قال الممثل الأمريكي نجم أفلام الحركة سيلفستر ستالون إنَّه لم يتوقع أن ينجح في السينما بسبب حادث وقع له عند مولده وتسبب في عدم وضوح مخارج الكلمات لديه، ولم يكن يعتقد أنه سيمتهن التمثيل.

ودعا مهرجان كان السينمائي الدولي، ستالون لتكريمه وللحديث عن مشواره الفني.

وأضاف ستالون (72 عاماً) أمام حشد من جمهور المهرجان، الجمعة، أنه عندما كان يحاول الحصول على وظيفة في الإعلانات كان المخرج يسأله له "بأي لغة تتحدث؟" بسبب عدم وضوح كلماته ما جعله يفكر في ترك الفن، وساعده الفنان أرنولد شوازينجر على دخول عالم الفن، بعدما أخبره أنه يتحدث بلكنة مميزة، ويمكنه فتح مدرسة لدروس الحديث، ما أعطى لـ"ستالون" ثقة كبيرة.

وأصبحت إعاقة ستالون الكلامية الآن أحد أهم سماته المميزة إلى جانب بنيته الجسدية القوية.

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