الرعب يسيطر على عائلة جورج كلوني بسبب "داعش"

أبدى الممثل الأميركي جورج كلوني قلقه على سلامة أفراد عائلته، بسبب خوفه من أي أذى قد يلحق بهم من تنظيم "داعش".

ويأتي هذا القلق بحسب "سكاي نيوز"، نظرا لعمل زوجة كلوني المحامية أمل علم الدين، على قضية دولية لقضية تتعلق بتنظيم داعش الإرهابي، حيث أقامت "أمل" الشهر الماضي دعوى قضائية في مجلس الأمن الدولي، وطالبت فيها بمحاكمة الإرهابيين بالعراق وسوريا بتهمة الاغتصاب.

وأعرب كلوني عن خوفه من تعرض أطفاله لأي أذى، بسبب قضية "داعش"، لافتا إلى أنهم يعيشون تحت ظروف أمنية مشددة، وذلك خلال حديثه لموقع "هوليوود ريبورتر".

وقالت "أمل" في دعوتها لمجلس الأمن، إنها إذا لم تستطع هي وقف فظائع العنف الجنسي من الحدوث أثناء النزاعات، فيتوجب على المجلس التدخل ومعاقبة مرتكبيها على أقل تقدير، بحسب "سكاي نيوز".

وفي هذه القضية، تدافع "أمل" عن مجموعة من الضحايا العراقيين، منهم الحائزة على جائزة نوبل للسلام نادية مراد، والتي سلطت الضوء على المحنة التي عانتها النساء الأيزيديات اللاتي خطفن من قبل متطرفين ينتمون لداعش، وتعرضن للاغتصاب.

وقال كلوني، إنه "يفتقد للمشي بحرية برفقة توأمه"، مشيرا إلى أن الخوف على أمنهم يمنعه من ذلك.