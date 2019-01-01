الكشف عن "سر" في علب المشروبات الغازية

08:04 ص | السبت 25 مايو 2019
علب الألمنيوم المستخدمه في المياه الغازية

علب الألمنيوم المستخدمه في المياه الغازية

كتب: كريم عثمان

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اكتشف عن طريق مقطع فيديو نشرته شركة "MEL Science"، وجود غلاف بلاستيكي سري، داخل علب الألمونيوم المستخدمه في المياه الغازية، بعد إذابة المعدن باستخدام المنظفات.

وتبيّن أن الغلاف العازل يشكّل حاجزا ضد تأثير التآكل، الذي يمكن أن تحدثه المشروبات الحمضية في المعدن التفاعلي، بحسب "رويترز".

وتمثل المستويات العالية لأي شيء يتفاعل مع الألمونيوم، تهديدا محتملا لوظائف العظام والدماغ لدى البشر، لذا يعمل الغلاف البلاستيكي على منع وصول العوامل المؤثرة سلبا إلى جسم الإنسان.

وفي حديثهم مع "MailOnline"، قال الخبراء إن الغلاف يشكل نسبة ضئيلة للغاية من العلبة، ويجري إتلافه قبل إعادة تدوير المعدن.

وتحوي المشروبات الغازية غاز ثاني أكسيد الكربون، ما يكسبها مستويات عالية من الحموضة، حيث يوجد حامض الفوسفوريك في المشروب الغازي، وحمض الستريك في المشروبات القائمة على العصير.

وفي حال كان الحمض على اتصال مباشر مع الألمونيوم المعدني، فإنه يتفاعل مع المعدن ويؤدي إلى تآكله، ما يخلق مركب ألمونيوم يُعرف باسم فوسفات الألمونيوم، وكذلك غاز الهيدروجين.

ويمكن أن تكون مستويات الألمونيوم العالية في الجسم سامة، وتسبب تشوهات في العظم والدماغ. وتشكل البطانة البلاستيكية حاجزا بين المنتج والمعادن، وتوفر الحماية ضد الأمراض التي تنقلها الأغذية.

وفي حديثه مع "MailOnline"، تحدث مات ميهان، من "جمعية الألمونيوم"، عما يحدث للبلاستيك أثناء إعادة تدوير العلب المعدنية.

وقال موضحًا: "أولا يجري تحطيم العلب قبل إدخالها الفرن الحراري. وتُحرق المكونات غير المعدنية عند درجة حرارة عالية معتمدة من وكالة حماية البيئة للحد من الانبعاثات. وتوجّه الغازات المتبقية من خلال نظام مراقبة الجسيمات، لإزالة أي مواد صلبة متبقية".

وأضاف الخبير ميهان أيضا أن العنصر البلاستيكي لا يشكل جزءا مهما من العبوة، التي تعد أفضل للبيئة مقارنة بالبلاستيك، حيث أن معدل إعادة تدويرها أعلى من الزجاج أو البلاستيك.

تجدر الإشارة إلى أن الألمونيوم هو المعدن الأكثر وفرة في قشرة الأرض، ويُوزّع على نطاق واسع.

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